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王力宏輸了！作家評「PO文敗在這6點」嘆：想站他這邊都無力

▲▼王力宏。（圖／資料照／攝影中心攝）

▲王力宏李靚蕾8年婚姻，今年底在華人圈掀起一陣腥風血雨。（圖／資料照／攝影中心攝）

文／洪雪珍

王力宏終於回應了，為什麼我說他寫輸了？就輸在這6點！

哈佛大學教授說，寫作是21世紀最重要的競爭力之一。為什麼？因為社群平台！當人們不想或不能雙向溝通時，只能藉諸fb、微博來放話或喊話。到了這個地步，沒有任何一方是贏家，而孩子是最大的輸家。可是短期來看，會寫就是占上風，贏得輿論，而且形塑事實﹔不會寫就是落下風，失去民意，即使是事實也沒人信。

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昨天我拆解李靚蕾的第一篇文章，提出為什麼大家幾乎忽略四大公投對我們的影響，全部關注點都放在李靚蕾用近5千字毀掉王力宏，這種核爆式的毀滅力量再度證實「寫作是最強大的武器」。而社會大眾千盼萬盼王力宏怎麼說，終於昨晚11點王力宏寫出第一篇回應。相較之下，就寫作力來看，王力宏的確弱！

他寫了近1千5百字，而且表示待續，他將一一回應李靚蕾對他不實的控訴，看來精彩可期，未來這一週大家每天都有瓜可吃，不會無聊的。平常我是不鼓勵學生寫連續劇般的文章，但是王力宏這次採取連續劇的發文方式倒是正確的策略，他不要一次爆雷，而是看李靚蕾每次的回應再做打算，因為：

1.引蛇出洞策略：
婚姻中，沒有人是完美的，都有不可向外人道也的黑歷史，王力宏不知道靚蕾會說到什麼程度，他不能再失分，必須步步謹慎、見招拆招，這是引蛇出洞策略。

2.以退為進策略：
每次回應一點，金牛座王力宏的筆雖不似牡羊座的李靚蕾鋒利，卻會逐漸拉籠回來一些人，他們向來看不慣女性伶牙俐齒、得理不饒人，這是以退為進策略。

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏IG）

▲李靚蕾爆王力宏猛料，優質偶像瞬間淪為縱慾渣男。（圖／翻攝自王力宏IG）

我教寫作，主要是教寫作策略，策略贏了，寫作就有立竿見影的效果。可惜王力宏這個寫作路數只證明公關策略對了，寫作策略卻有待加強。在寫作上，這篇文章誤踩6個雷區：

雷區1：高度太低

首先，在起手式上，他就輸給李靚蕾。李靚蕾抬高了自己，說的是普世女人的故事，王力宏降低了自己，說的是他自己的事。訴求不同，給人觀感不同。李靚蕾看似無私，是來分享經驗，避免大家重蹈覆轍。王力宏卻是在為自己辯駁，更不用說他的論點已經背離社會大眾對這件事的認知與解讀。

雷區2：缺少舉證

王力宏知道大家最好奇的是王力宏到底有多麼不忠，所以他在開場白之後馬上說：「我要把第一個重點說的清清楚楚：我可以很肯定地說，我沒有對我們的婚姻不忠。」這個宣示很好，問題是必須舉證，光說是沒用的。可是接下來沒有任何舉證，這句話等於白說，讓粉絲很氣餒，想要站在他這一邊都無力。

雷區3：不具觀點

這篇文章唯一可以說的觀點是為了孩子，請李靚蕾高抬貴手，因為網路世界凡是走過必留下痕跡。王力宏說的是事實，也很有遠見，已經預見3個孩子將來要面對的難題，老實說，這一點也讓我心疼。可是社會大眾的解讀恐怕是不一樣，他們會想「早知今日，何必當初」以及「錯在你，孩子何辜」。

相反地，再回頭看李靚蕾的第一篇發文，會發現可圈可點的地方太多，既有驚爆賣點，也有符合政治正確的女性觀點，提出看似貼近時代女性的主張，很能引起共鳴，對廣大女性產生無邊無際的感召力。王力宏卻沒有提出任何觀點，通篇只是回應，看不到主張，做出強而有力的論述，這是他弱掉的地方。

▲王力宏。（圖／翻攝自王力宏臉書）

▲王力宏、李靚蕾共育有3名兒女。（圖／翻攝自李靚蕾IG、王力宏臉書）

雷區4：遠離民意

王力宏第一篇回應，倒是提供了一個賣點，他給了多少錢。問題是一般人會認為，「你有30億，給妻子與3個孩子生活6.6億，有什麼好說嘴的？」更不用說李靚蕾說台北的住家，她與3個孩子共同生活的房子，被王力宏拒絕讓予，而是借住18年，這個反擊把6.6億完全抹煞，因為大家想的是「到時候李靚蕾53歲，是要住哪裡？」

也就是說王力宏只注意到自己給了多少，卻忽略到社會大眾心裡也有一個算盤，他們看的不是給多少，而是不對等、不公平，這是王力宏忽略的視角。

雷區5：站不住腳

至於被挾孕逼婚，兩方說的都有可能，只不過一般人都只會選擇有利於自己的部分來說，這就是為什麼清官難斷家務事的原因，每樁婚姻都是羅生門，永遠是一張拼湊不完全的拼圖。但是社會大眾想的又和王力宏不同，「當時你都37歲，會不知道內射會懷孕嗎？」以及「人家女生都懷孕了，能不娶嗎？」這是道德問題！怎麼辯駁都難以站得住腳。說被逼婚，只會顯示不負責任。

雷區6：收尾無力

昨天李靚蕾掦言要王力宏下午3點道歉，否則提告毀謗，我個人認為王力宏不會依令行事，因為無濟於事，還可能壞事，果然！可是他在稍晚11點發文回應，跟所有道歉，包括社會大眾、自己的父母，以及被波及的朋友們，就是沒跟李靚蕾道歉，卻說了一句話：

「李靚蕾，我很遺憾我沒有達到妳心裡作為一個合格老公的標準。」

唉，如果李靚蕾說的屬實，全天下沒有女人認為這是合格老公的標準，所以我說王力宏從頭到尾就沒有看明白社會大眾是怎麼想這件事的。一個公眾人物的發文，雖然看似針對前妻隔空喊話，其實王力宏心裡清楚，所有華人都在看，看你王力宏怎麼洗白自己。但是可惜了，第一篇你輸在寫作，誠如你說：

「最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。 」

王力宏，寫作是需要練習的，期待你的第二篇發文有令人驚喜的進步，不要再誤踩我上面說的6個雷區。

本文經授權摘自：洪雪珍FB粉專

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