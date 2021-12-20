饒舌男星音樂節遇襲亡！登台前遭人奪命狂刺　活動緊急喊卡

▲美國28歲饒舌歌手Drakeo the Ruler。（圖／達志影像／美聯社）



記者詹雅婷／綜合外電報導

美國28歲饒舌歌手Drakeo the Ruler（本名Darrell Caldwell，下稱「考德威爾」）原計畫18日晚間在洛杉磯音樂會登台演出，但就在上台之前，在後台與他人發生衝突，被嫌犯刺到重傷送醫。但公關團隊與執法人員19日透露，他在送醫後傷重不治。

綜合美聯社、BBC等外媒報導，這場音樂會原計畫邀請多名知名藝人登台演出，包括Snoop Dogg、50 Cent及Ice Cube等人，依據音樂會時程，考德威爾也在受邀表演之列，原定計畫於18日晚間8時30分上台表演。但就在8時40分左右，後台突然爆發激烈肢體衝突，一名男子被嫌犯刺傷，送醫後傷重不治。

事發後，主辦方緊急提前結束音樂節活動，經證實，死者就是考德威爾。截至當地19日上午，尚未有嫌疑人因此案被逮捕，加州公路巡警表示，調查部門正針對此案進行調查，調閱畫面並與目擊者交談。

▲▼ 音樂節提早結束。（圖／達志影像）

考德威爾擁有許多粉絲，在音樂串流平台Spotify每月聽眾人數均超過150萬人，曾與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）合作單曲《Talk to Me》，並於今年2月推出個人首張專輯《The Truth Hurts》，因其黑色幽默的歌詞與面無表情的表演方式，被封為「西岸最具原創性的藝術家」，是創造新說唱語言的傳奇人物。

在考德威爾死訊傳出後，德瑞克透過IG表達哀悼之意，Snoop Dogg也致上慰問。