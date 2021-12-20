　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

饒舌男星音樂節遇襲亡！登台前遭人奪命狂刺　活動緊急喊卡

▲▼ 美國28歲饒舌歌手Drakeo the Ruler。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國28歲饒舌歌手Drakeo the Ruler。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國28歲饒舌歌手Drakeo the Ruler（本名Darrell Caldwell，下稱「考德威爾」）原計畫18日晚間在洛杉磯音樂會登台演出，但就在上台之前，在後台與他人發生衝突，被嫌犯刺到重傷送醫。但公關團隊與執法人員19日透露，他在送醫後傷重不治。

綜合美聯社、BBC等外媒報導，這場音樂會原計畫邀請多名知名藝人登台演出，包括Snoop Dogg、50 Cent及Ice Cube等人，依據音樂會時程，考德威爾也在受邀表演之列，原定計畫於18日晚間8時30分上台表演。但就在8時40分左右，後台突然爆發激烈肢體衝突，一名男子被嫌犯刺傷，送醫後傷重不治。

事發後，主辦方緊急提前結束音樂節活動，經證實，死者就是考德威爾。截至當地19日上午，尚未有嫌疑人因此案被逮捕，加州公路巡警表示，調查部門正針對此案進行調查，調閱畫面並與目擊者交談。

▲▼ 美國洛杉磯音樂節提早結束。（圖／達志影像）

▲▼ 音樂節提早結束。（圖／達志影像）

▲▼ 美國洛杉磯音樂節提早結束。（圖／達志影像）

考德威爾擁有許多粉絲，在音樂串流平台Spotify每月聽眾人數均超過150萬人，曾與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）合作單曲《Talk to Me》，並於今年2月推出個人首張專輯《The Truth Hurts》，因其黑色幽默的歌詞與面無表情的表演方式，被封為「西岸最具原創性的藝術家」，是創造新說唱語言的傳奇人物。

在考德威爾死訊傳出後，德瑞克透過IG表達哀悼之意，Snoop Dogg也致上慰問。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
快訊／王力宏道歉了！　宣布暫退演藝圈
李靚蕾抓包「音檔真相」！　還原王力宏談離婚過程：我是不是預言
快訊／高雄驚爆殺人棄屍！　男遺體被尋獲
LIVE／李靚蕾再控王力宏5罪狀 「逼我同意你的條件離婚，不
新竹升格提案內容曝！　林智堅可當16年市長
蕾神爆王力宏想吃「16歲小師妹」！　本尊認了：當初喜歡過
王力宏華麗自爆「3敵軍全戰敗」　網讚蕾神2點太強大
「一年份」衛生棉天天送　限時募集加碼抽iPhone13
李靚蕾痛訴「被當生育機器」：一生完兒子就被脅迫離婚
逼問王力宏「3大召妓黑幕」！　李靚蕾丟直球：你必須坦蕩回應
王力宏帶小模回家！試圖找16歲師妹　李靚蕾怒掀約砲內幕
王力宏公開求聯絡！　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫期間「近20人群聚」開紅酒趴！英相強生爆帶頭違規　爽照曝光

第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」　抗Omicron更有力

饒舌男星音樂節遇襲亡！登台前遭人奪命狂刺　活動緊急喊卡

是否外交抵制北京冬奧？日本將在「適當時機」發佈：考量中日關係

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

今年最強颱！雷伊狂掃菲律賓「釀208人喪命」　居民慘遭活埋壓死

富士康印度工廠驚爆「集體食物中毒」！256名員工中鏢　159人住院

大二護理生「兼3差」一天工作16小時！　開車睡著撞死13歲少女

俄烏情勢緊張　德國防長：須對話但俄國不能命令北約

瑞士研究COVID-19患者　基因和血糖恐是風險因素

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

防疫期間「近20人群聚」開紅酒趴！英相強生爆帶頭違規　爽照曝光

第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」　抗Omicron更有力

饒舌男星音樂節遇襲亡！登台前遭人奪命狂刺　活動緊急喊卡

是否外交抵制北京冬奧？日本將在「適當時機」發佈：考量中日關係

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

今年最強颱！雷伊狂掃菲律賓「釀208人喪命」　居民慘遭活埋壓死

富士康印度工廠驚爆「集體食物中毒」！256名員工中鏢　159人住院

大二護理生「兼3差」一天工作16小時！　開車睡著撞死13歲少女

俄烏情勢緊張　德國防長：須對話但俄國不能命令北約

瑞士研究COVID-19患者　基因和血糖恐是風險因素

想證明「太太有病」是典型貼標籤、孤立對方！8招擺脫情緒操控

台中10年「長出」15.3萬戶新屋　一區年推5千戶最熱

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！　暫時退出演藝圈：留時間陪父母孩子

啦啦隊女神其其「胸前開洞」泡湯　粉絲驚：不要往前傾！

李靚蕾文筆超絕！網讀完一面倒讚「不需要懶人包」：字字犀利0廢話

高中女搭捷運遭正面襲胸痛哭「甩不開」　媽寶男：只想一直看著她

李靚蕾抓包「音檔真相」！　還原王力宏談離婚過程：我是不是預言家

立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

網熬夜觀戰「蕾宏之鬥」　衛福部不忍了：大家要睡飽

GACKT被王力宏親授「把妹4字口訣」　女生一聽皺眉搖頭…真相超變態

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

菲律賓風災增至108死　紅十字會發起募款助賑災

馬來西亞連日豪雨釀災　逾3萬人撤離

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

美軍中東空襲　誤傷數千無辜平民

「太窮被甩」1月後中頭獎　癡情男抱回500萬

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

更多熱門

相關新聞

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫

英國新冠疫情嚴重，單只19日一天，就新增了8萬2886宗確診病例，比前一週增長了51.9%。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）19日指出，政府相信，目前新增的病例中，有約60%與Omicron有關，加上Omicron的傳播速度極快，因此「我們不排除將在聖誕節前收緊防疫措施」。

陸網友讚「南華大學太棒了！」

陸網友讚「南華大學太棒了！」

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

員工抵制「手機禁令」　亞馬遜同意了

員工抵制「手機禁令」　亞馬遜同意了

關鍵字：

Drakeo the RulerDarrell Caldwell饒舌音樂會北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

BY2妹再爆綠了何猷君！

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面