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是否外交抵制北京冬奧？日本將在「適當時機」發佈：考量中日關係

▲▼日本外務大臣林芳正。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣林芳正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

做為美國在西太平洋、東北亞的最重要盟友之一，南韓總統文在寅曾於13日訪澳時表示考量到韓中兩國經貿關係，目前並未考慮外交杯葛北京冬奧。同樣為美國重要盟友之一的日本，其外務大臣林芳正表示，考量到中國近來的人權狀況、且斟酌日中關係，將在適當時機內發表是否該外交杯葛北京冬奧。

根據日媒《日本產經新聞》、《時事通信社》，美國、英國先後宣布將不派遣政府代表團出席明年2月的北京冬奧，做為「外交杯葛」（抵制）的一環，日本外務大臣林芳正昨（19）日登上NHK的節目表示，將會視中國的人權現況，來去考量是否該派部長出席，他也引述首相岸田文雄先前的說法。

岸田文雄曾表示，「我們將在適當的時機，以日本的國家利益角度出發，考慮自身的各種情況，去做出屬於自己的決定，而這也包含了日中關係。」

林芳正表示，眼下時刻正是「適當的時機」。

林芳正先前曾代表日本出席七大工業國集團（G7）外長會議，他在節目上表示，G7國家在中國議題上已逐漸形成一種共識。

據悉，日本政府目前仍在考量是否派遣部長級的官員或閣僚前往出席明年2月的北京冬奧，可能研擬派遣日本體育廳長室伏廣治、或是日本奧林匹克委員會會長山下泰裕訪中。

而先前傳出日本對於派遣部長級官員出席北京冬奧一事上採取保留態度的報導傳出時，北京當局便表示曾在全球新冠疫情猖獗之時表態支持東京奧運，如今正是輪到日本展現信義的時刻。

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