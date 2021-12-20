　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

▲▼Omicron,新冠,倫敦。（圖／路透）

▲Omicron的肆虐讓各國政府不得不考慮在聖誕節期間收緊防疫措施。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國新冠疫情嚴重，單只19日一天，就新增了8萬2886宗確診病例，比前一週增長了51.9%。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）19日指出，政府相信，目前新增的病例中，有約60%與Omicron有關，加上Omicron的傳播速度極快，因此「我們不排除將在聖誕節前收緊防疫措施」。

此前，英國衛生安全局（UKHSA）剛宣布，全國的Omicron病例在24小時飆升1萬宗，讓Omicron病毒取代Delta成為當地的主要流行病毒株，而倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也對全市頒布了「重大事故狀態」。

▲▼新冠,Omicron,疫苗。（圖／路透）

▲佛奇呼籲，聖誕節期間有出遊計劃的人應施打加強劑。（圖／路透）

德國政府隨後宣布，英國已被列為新冠高風險國家，該國未來將強制所有從英國入境的旅客隔離2週。德國新上任的衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）19日也證實，政府不會在聖誕節前後頒布封鎖令，但第5波疫情的爆發或許已成事實，因此他強烈支持人們接種疫苗，並認為這是阻止疫情蔓延的唯一解方。

美國白宮醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）19日警告，即將到來的聖誕假期將增加Omicron的傳播機會，即使是已接種疫苗者感染風險也會增加，因此計劃出門探親訪友的人務必要施打加強劑，並且在擁擠的公共場所中戴上口罩。

►英國單日數十萬人染Omicron！　專家料：未來每天至少3000人住院
►英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗　倫敦進入「重大事故」狀態

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
郁方傻眼「王力宏借房聲明」　驚喊：到底誰教的？
快訊／熊好券又出包！　無法登記網崩潰
王力宏私訊李靚蕾：給妳condo！　醫：2單字學到了
BY2妹再爆綠了何猷君！　「裸照私聊宏宏」時間軸曝光
快訊／李靚蕾哥哥發聲了！　175字轟爆酸爆王力宏
大家都信裸照是Yumi？網揪「1反應」露餡：李靚蕾還有很多牌
王力宏遭爆性成癮！　專家揭6症狀「每天必打一炮」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

是否外交抵制北京冬奧？日本將在「適當時機」發佈：考量中日關係

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

今年最強颱！雷伊狂掃菲律賓「釀208人喪命」　居民慘遭活埋壓死

富士康印度工廠驚爆「集體食物中毒」！256名員工中鏢　159人住院

大二護理生「兼3差」一天工作16小時！　開車睡著撞死13歲少女

俄烏情勢緊張　德國防長：須對話但俄國不能命令北約

瑞士研究COVID-19患者　基因和血糖恐是風險因素

馬來西亞連日豪雨重創8災區　逾3萬人被迫撤離家園

友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世　享壽76歲

新婚1年沒上過床！　妻心痛他卻藏驚天秘密：婚禮發現岳父是生父

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

沒兩段式左轉！騎士違規越車流　無視駕駛按喇叭提醒...仍撞車倒地

是否外交抵制北京冬奧？日本將在「適當時機」發佈：考量中日關係

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫　德國認第5波疫情必爆

今年最強颱！雷伊狂掃菲律賓「釀208人喪命」　居民慘遭活埋壓死

富士康印度工廠驚爆「集體食物中毒」！256名員工中鏢　159人住院

大二護理生「兼3差」一天工作16小時！　開車睡著撞死13歲少女

俄烏情勢緊張　德國防長：須對話但俄國不能命令北約

瑞士研究COVID-19患者　基因和血糖恐是風險因素

馬來西亞連日豪雨重創8災區　逾3萬人被迫撤離家園

友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世　享壽76歲

新婚1年沒上過床！　妻心痛他卻藏驚天秘密：婚禮發現岳父是生父

王力宏錯字多！律師幫補血「他是ABC」中文不好很正常　網1點打臉

苗栗縣公告土地現值1坪40.6萬　「地王」仍在頭份市

高雄跨年晚會嘻哈雙金加持！Leo王嗨唱新歌　ØZI壓軸登場迎2022

分析綠營公投大勝原因　蔡正元：美國給力、中國給錢

力宏又糗了！他神解讀「陌生人背後含意」　網讚爆：蕾神高級酸

重聽王力宏這情歌　美女醫：他沒說謊但變暗黑版

專家估：週末冷空氣挑戰入冬最強！　局部地區探「個位數」低溫

通緝犯闖豪宅偷竊失風！3度噴屋主辣椒水...翻牆逃「菊花」掛彩

遭前男友拿債逼當傭人！正妹找新歡2度縱火　恐怖搜尋紀錄成鐵證

增加退休金利器！　「勞退自提」比率11.29%、創歷年新高

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

菲律賓風災增至108死　紅十字會發起募款助賑災

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

美軍中東空襲　誤傷數千無辜平民

馬來西亞連日豪雨釀災　逾3萬人撤離

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

「太窮被甩」1月後中頭獎　癡情男抱回500萬

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

更多熱門

相關新聞

陸新增本土確診「37＋2」疫情轉至西安單日突增21例

陸新增本土確診「37＋2」疫情轉至西安單日突增21例

大陸全國衛健委今（20）日公布，12月19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例102例。其中，本土病例37例（陝西、浙江、廣東及北京）；境外輸入病例65例（上海、廣西、廣東、內蒙古、甘肅、北京、浙江、雲南、天津、遼寧、江蘇、湖南、四川及陝西）。

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

俄烏情勢緊張　德：俄不能命令北約

俄烏情勢緊張　德：俄不能命令北約

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Omicron英國疫苗加強劑美國北美要聞德國

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

王力宏痛訴：5年8個月婚姻活在威脅勒索下

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

王力宏全文邏輯死亡！「只有1句是實話」網全認同

阿滴公開糾錯王力宏長文！「英翻中2離譜錯誤」

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面