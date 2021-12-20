傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

▲南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年69歲的南韓前總統朴槿惠因涉「閨蜜門」干政案、收受特別費等被判入獄服刑，2019年曾至首爾聖母醫院接受手術治療肩膀疼痛、腰間盤，今年7月20日又保外就醫1個月，11月22日更因疼痛症狀惡化轉院至首爾三星醫院治療。對此，國民的黨黨魁、該黨總統候選人安哲秀呼籲，考量到健康狀況惡化，應讓朴槿惠立即出獄。

安哲秀今（20）日上午接受電台CBS時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時表示，就算不是以特別赦免的方式讓朴槿惠出獄，也應立刻停止執行針對朴槿惠的刑罰，因為其健康狀況惡化、加上將年屆70歲高齡，已滿足法律規定停止執行刑罰的條件。

安哲秀表示，已確認過朴槿惠的身體健康狀況，表示確實已惡化到考慮是否停止繼續執行刑罰的地步，「就像金大中1997年當選總統時曾向時任總統金泳三建議，應赦免獄中的全斗煥、盧泰愚，雖然朴槿惠罪刑惡劣，但考量到團結國民，予以饒恕是正確的。」

韓媒《東亞日報》則引述法界、醫療界人士說法，一名檢方相關人士更證實，朴槿惠自從2017年3月31日入獄後，直到本月19日（近4年9個月），因為長期以來的監獄生活，導致健康狀況持續惡化，除了先前接受的肩膀、腰間盤手術的疼痛，甚至精神狀態也不太穩定。

▲朴槿惠曾於2017年6月被押送至法院受審。（圖／CFP）

據悉，南韓法務部預定20至21日召開設免審查委員會全體會議，選定新年特赦對象，此次名單包含經濟型犯罪、非法集會相關犯罪的囚犯，而朴槿惠並未包含在內。

另外，南韓政界人士指出，朴槿惠關押在獄中時與支持者之間所進行的書信往來，其相關內容將集結成書，預計12月底正式對外出版。

她在序言中表示，「回首當總統時，不管何時總是緊張的連續。為了提升國民生活品質，我努力到忘了時間是如何流逝。然而因為我曾經信任的人發生爭議，使過去渾身付諸努力所實踐的事情皆被烙上貪污腐敗的影子，默默盡忠職守的公職者受盡委屈，我被逼著看近這一切，實在是無法忍受這種痛苦。」

►南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名