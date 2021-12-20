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金正恩哭爸瞬間老化！「臉色憔悴」看不出30幾歲　專家憂腦中風

▲▼才經過短短1個月，金正恩的臉色顯得更加憔悴、老化許多。（圖／達志影像、翻攝自朝中社）

▲才經過短短1個月，金正恩的臉色顯得更加憔悴、老化許多。（圖／達志影像、翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩17日前往平壤錦繡山太陽宮出席中央追慕大會，悼念父親、時任國防委員長金正日逝世第10周年，官媒透過鏡頭全程轉播，豈料鏡頭內金正恩的臉龐顯得十分憔悴、皮膚變得更黑、膚質也變得更差，與一個月前的模樣大相逕庭，令人深感訝異1984年生的金正恩怎會老化到這副模樣。

根據南韓媒體《首爾新聞》，金正恩近來持續追求「更健康」的體重，從今年7月起便陸續減了20公斤，不過原本11月16日前往三池淵市視察的金正恩，他穿上黑色皮衣外套還是顯得容光煥發，怎料才經過約1個月的時間，在典禮上低頭啜泣、一語不發的金正恩卻顯得滿臉倦容、充滿疲態，不僅神情凝重、臉色變差，甚至已開始出現老化跡象。

專家分析，其實金正恩的身體健康狀況長期以來與北韓內部的局勢變化有關，一旦金正恩的健康狀況開始令人疑慮，恐怕會直接影響到內部權力局勢變化、南北韓關係、韓半島（朝鮮半島）問題等，因此可以說金正恩的健康其實就牽繫著北韓的國運。

▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正日逝世10周年，金正恩前往錦繡山太陽宮出席中央追慕大會（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正日逝世10周年，金正恩前往錦繡山太陽宮出席中央追慕大會（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

據悉，金正恩自從2011年底被擁戴為最高領導人、掌握國家最高權力後，每年平均體重增加6至7公斤，直到今年7月才因心腹勸戒才決定前往東岸城市元山進行減重，就連專家都指出暴瘦20公斤，懷疑其身體健康恐怕突然出現狀況，而當地民眾接受官媒《朝鮮中央電視》街訪時都表示，「（金正恩）總書記同志變得更加憔悴了。」

現年38歲的金正恩過去每逢視察軍隊、工廠、醫院、幼兒園時，都能輕鬆被鏡頭捕捉到叼著菸、抽菸的場景，而其酒量也相當驚人。

美國海軍研究中心（CNA）北韓問題研究專家高斯（Ken Gause）警告，金氏一家有心血管等慢性疾病史，包括祖父金日成死於心肌梗塞、父親金正日腦中風3年後心肌梗塞死亡，因此未來金正恩也恐怕像父親一樣會腦中風。

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