大二護理生「兼3差」一天工作16小時！　開車睡著撞死13歲少女

▲英國護理系學生撞死人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名43歲的護理學生每天兼3份差，其中2份工作是全職差事，日夜忙於工作的她卻因為過度疲勞，在開車時不小心睡著，結果撞死一名13歲女孩，目前被依危險駕駛罪判刑3年半。

根據《天空新聞》（Sky News）護理學生名為德卡瓦侯（Gardene De Carvalho），她今年6月時仍是一名在大學攻讀護理的大二學生，並在倫敦一家醫院實習，同時她還兼了2份全職工作，白天在照護中心，晚上則是私人照護師。

德卡瓦侯一天在工作與工作之間開車時，因為過度疲勞而昏昏欲睡，行車方向漸漸朝一旁偏移，此時正走在人行道上的13歲女孩維多利亞（Victoria）被高速撞個正著，當場失去生命跡象，現場緊急接受救治後送醫仍宣告不治。

警方調查後指出德卡瓦侯在6月1日至6月29日之間，工作時數長達440小時，相當於一天工作15.7小時，這還不包括她上學和實習時間。辯護律師表示，被告人因為長時間工作而睡著，在撞擊前因為疲累而短暫昏厥，因此對把車開上人行道並沒有記憶。

警方指出德卡瓦侯因為沒有遵守行車安全，最後導致年輕無辜的維多利亞的死亡，「我對維多利亞的家人致上最深的同情」。

法官最終判處德卡瓦侯3年6月有期徒刑，但有鑑於審訊期間以及過往紀錄表現良好，因此減刑16個月，附帶判處4年禁止駕駛車輛。