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彭帥接受星媒採訪　改口稱：從未說或寫過任何人性侵我

▲▼彭帥最新照片曝光。（圖／翻攝推特／@shen_shiwei）

▲彭帥不到一個月內口風大轉。（圖／翻攝推特／@shen_shiwei）

文／中央社北京20日綜合外電報導

中國女網名將彭帥19日表示，從未指控任何人性侵她，還說她上個月初在社群媒體的發文被誤解了。

路透社報導，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗往昔曾性侵她後，這位女網名將的安危即受到國際網壇和人權團體高度關注，不過她發表控訴文後，隨即消失在公眾面前將近3週的時間。

彭帥19日則是藉著新加坡媒體「聯合早報」發布的一段影音表示：「首先，我得強調一點，非常重要，我從未說過或寫過任何人性侵我，我必須明確強調這點。」

彭帥的現身說法是她首次面對攝影鏡頭公開談論這起事件，當時她出席在上海舉行的國際越野滑雪賽。

她說，那篇在微博的發文是「私事」。微博猶如推特（Twitter）的社群媒體，而受到海內外關注如今彭帥稱之為私事的發文，當時在微博見光的壽命不到半小時，就被網管刪除。

現年35歲的彭帥在這段影音中指出，有關於她的微博發文，「大家有很多的誤解」，不過她沒有詳細說明。

她還說一直住在北京的家裡，完全沒有人監視，不過彭帥始終沒有提到張高麗這個人。

彭帥也說明，曾在上個月致函給負責推展女子網球運動的最高國際組織「世界女子職業網球協會」（WTA）主席賽門（Steve Simon），信中她否認控訴遭性侵，還說中國官媒就她致函的英文翻譯版本完全正確。

據聯合早報報導，在上海舉行的國際越野滑雪賽有不少知名體壇要角到場，除了彭帥，還有曾經被喻為「移動長城」的美國職籃NBA球星姚明等人，他們當時在5樓的看台，並觀賞比賽約莫20分鐘。

彭帥身穿打印「中國」字樣的紅色T恤，以及鑲著中國國旗的黑色夾克。

曾獲得溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽及法國網球公開賽（French Open）女雙冠軍的彭帥，自從在微博發文指控被張高麗染指後，全面被中國的網頁和社群媒體封殺，並且下落不明。

獲得18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響，包括球王喬科維奇（Novak Djokovic）、小威廉絲（Serena Williams）、前世界球后克萊絲特絲（Kim Clijsters）與大阪直美紛紛聲援。

雖然國際奧林匹克委員會（IOC）巴赫（Thomas Bach）兩度與彭帥視訊連線，但國際社會對於彭帥的安危仍高度質疑，甚至「紐約時報」（New York Times）專欄形容，國際奧會多年來對中國人權紀錄視而不見，與中國已是一對共生互利的老友。

WTA主席賽門更因擔憂彭帥的安全，暫停在中國的所有賽事，包括香港在內。

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