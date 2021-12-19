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菲律賓被雷伊重創至少108人亡　紅十字會發起募款助賑災

▲▼菲律賓,颱風,雷伊（圖／路透）

▲菲律賓慘遭颱風雷伊重創。（圖／路透）

文／中央社

今天公布的官方統計顯示，菲律賓今年最強颱風雷伊迄今共奪走108人性命，當局正加快運送水和食物至受災島嶼。紅十字會與紅新月會國際聯合會也發起協助賑災的募款活動。

雷伊颱風（Typhoon Rai）重創菲律賓群島南部和中部，超過30萬人逃離家園和濱海度假勝地。

颱風造成多地通訊和電力中斷，捲走房舍屋頂，並使混凝土電線桿傾倒，村莊淹水。

熱門旅遊景點保和省（Bohol）的省長黃嚴輝（Arthur Yap）在自己的官方臉書頁面表示，保和島受到重創，各城鎮首長迄今通報共72人死亡。

迪納加群島省（Dinagat Islands）官員克里索斯多摩（Jeffrey Crisostomo）告訴法新社，該省也有10人罹難。

這使得菲律賓官方的最新統計增至108死，也讓雷伊成為菲律賓多年來最致命颱風之一。

現在救災單位還在評估各地死亡人數和災情，罹難人數有可能向上攀升。

超級颱風雷伊16日挾帶速度每小時195公里的強風襲擊菲律賓後，當局部署數以千計的軍警、海巡和消防人員赴重災區協助搜救。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在菲律賓負責人波卡內格拉（Alberto Bocanegra）說：「對民眾來說，重建與回歸正常生活，會是一條艱辛的漫漫長路。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會盼募得2000萬瑞士法郎（約新台幣6億300萬元）來資助賑災和復原行動。

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