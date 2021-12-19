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美軍中東空襲誤傷數千無辜　紐時：情報錯誤百出，殃及平民

▲▼五角大樓。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

紐約時報今天報導，新取得的五角大廈文件顯示，美國在中東的空戰「情報錯誤百出」，導致數以千計平民死亡，包括許多孩童。

報導指出，機密文件涵蓋1300多份平民死亡通報，和政府所說這場戰爭精準投彈的說法不符。報導還說，政府常做不到對透明與究責的承諾。

紐時在該報兩部分系列報導的第1部分中指出：「提供的紀錄中，無一有記載不法行為或紀律處分。」

紐時提及的多個案例先前雖已披露，但紐時表示，其調查顯示平民死亡人數被「大幅少算」至少數百人。

文件中提及的3個案例中，有1宗是2016年7月19日美國特種部隊執行的轟炸事件，地點據信是敘利亞北部3個伊斯蘭國（Islamic State）組織的集結區。最初報告提及有85名戰士死亡，但死者其實是120名農人和村民。

另一案例是2015年11月在伊拉克拉馬迪（Ramadi），1名男子被看到拖行「不明重物」進入伊斯蘭國陣地。根據檢視發現，此「重物」是個在空襲中死亡的孩子。

紐時這份報導指出，監視畫面不佳或不足常導致致命的瞄準錯誤，平民即使倖存下來也落得身殘疾，治療費用高昂，拿到慰問金的卻屈指可數。

紐時請美軍中央司令部（CENTCOM）發表評論，發言人鄂班（Bill Urban）表示，「就算是世上最棒的技術也會犯錯，無論是因為情報不完整，或是對情報的解讀錯誤造成。我們試著從錯誤中學習」。

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