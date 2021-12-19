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設計龐畢度中心、桃機三航廈！建築大師羅傑斯辭世　享壽88歲

▲▼建築大師羅傑斯過世，享壽88歲。（圖／達志影像）

▲ 建築大師羅傑斯過世，享壽88歲。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國建築大師羅傑斯（Richard Rogers）因設計巴黎龐畢度藝術中心（Centre Georges-Pompidou）等建築聞名，也親自操刀設計台灣桃園機場第三航廈，19日傳出死訊，享壽88歲。

佛洛伊德公關公司（Freud communications agency）向《英國新聞聯合社》（PA）表示，羅傑斯18日晚間「悄然離世」，生前留下千禧巨蛋（Millennium Dome）及俗稱「起司刨刀」（Cheesegrater）的利德賀大樓（Leadenhall Building）等獨特作品，改變倫敦天際線。他的兒子魯．羅傑斯（Roo Rogers）也向《紐約時報》證實父親的死訊，但未說明原因。

羅傑斯生前獲得一系列獎項，包括2007年的普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），也是高科技（high-tech）建築運動先驅之一，採用玻璃、鋼鐵等工作材料的結構是其特色。

除與義大利建築師皮亞諾（Renzo Piano）共同設計的龐畢度藝術中心以外，羅傑斯著名的作品包括法國史特拉斯堡的歐洲人權法庭、美國紐約的世貿中心三號大樓、西班牙馬德里的巴拉哈斯機場第4航廈及英國倫敦希斯洛機場第5航廈，也為台灣打造桃園機場T3航廈、高捷中央公園站。

羅傑斯於1933年出生於義大利佛羅倫斯，1938年一家人逃離墨索里尼的獨裁統治，定居英國，但在倫敦的生活十分困苦。他在2017年出版的自傳中回憶道，「生活從彩色變成了黑白。」他患有閱讀障礙，上學十分不易，每晚哭著入睡，1951年在沒有取得任何資格證書的狀況下離開校園，設法進入以現代主義著稱的倫敦建築聯盟學院，1962年在美國耶魯大學完成建築系學業，也在此結識英國建築師福斯特（Norman Foster）。

儘管建築就是羅傑斯的世界，但他堅信，建築周圍的空間是定義建築是否成功的關鍵，2017年曾向《衛報》表示，「不能將兩者分開評論。例如紐約雙子星大樓，它們並非偉大的建築，但它們之間的空間是偉大的。」

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