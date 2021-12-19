同事竟是親生哥哥　她「驗DNA尋父」驚揭家族秘辛：難怪超面熟

▲珊迪（右）、同父異母哥哥艾倫（左）以及兩人的父親蓋瑞（中）。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州的護理師珊迪（Sandi Sandrik）接受DNA檢驗，積極尋找生父，但透過社群媒體，卻遲遲聯絡不上對方，只好不定時打開生父的臉書頁面瀏覽。她偶然發現，新同事艾倫（Allen）竟是共同好友，一問之下才知道，2人竟是同父異母的兄妹，這才想起來，艾倫早就說過自己非常面熟，未料果真有血緣關係。

《太陽報》等外媒報導，珊迪11歲那年，聽見一名親友脫口而出，才知道自己是被領養的，她不敢提出太多問題，只得知生母名為安娜（Anna），和自己的「養父母」是遠房親戚關係，但多年來一直都很好奇親生父母的身分，直到養父母相繼過世後，才收到安娜的簡訊，與生母、同母異父的妹妹蘇菲（Sophie）團聚。

原來，安娜20歲就懷上當時男友蓋瑞（Gary）的孩子，內心卻仍深愛前任，2人因此分手，而小寶寶讓給家族成員認養，成為最佳選項。她曾答應珊迪的養父母，夫妻倆在世期間不會聯絡孩子，但自己一直都希望參與女兒的生活，所以才選擇在此刻採取行動。

▲珊迪與艾倫一拍即合，但從未想過竟有血緣關係。（圖／翻攝當事人臉書）



此後，珊迪也開始尋找親生爸爸，接受DNA檢測6個月後，終於聯繫上一位表親，取得生父蓋瑞（Gary）的臉書，但私訊卻遲遲沒有回覆。她不時點開蓋瑞的臉書瀏覽，意外發現新來同事艾倫是共同好友，隔天上班趕緊詢問，未料對方一聽，立刻留下眼淚，「噢，我的天啊！他也是我的爸爸！」2人開心相擁。

艾倫比珊迪年長5歲，小時候父母就離異了，因此與蓋瑞也不親近，但仍保持聯繫。他與珊迪個性一拍即合，也一直覺得對方很眼熟、肯定在哪裡見過，只是妹妹先前一直不以為意。

如今，珊迪經常邀請艾倫與妻子史黛西（Stacie）一起吃飯出遊，也成功與生父蓋瑞見面相認，他們都正在努力認識彼此，關係也越來越好。

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