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神父婚禮突認是新娘前男友！當眾要求「3人婚姻」　她嚇到冷汗狂飆

▲▼菲律賓新人結婚，神父竟是新娘前男友。（圖／翻攝自Facebook／Apann de Aphacino）

▲菲律賓一對新人結婚時，神父竟突然爆料自己是新娘的前男友，嚇壞了現場的所有人，下同。（圖／翻攝自Facebook／Apann de Aphacino）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓神父蘇利特（Roniel Sulit）是一名擁有11.3萬粉絲的YouTuber，他因為經常在網路分享神父的生活而聲名大噪。最近，他在一場由他主持的網路直播婚禮中承認，他與新娘過去曾有過一段情，嚇壞了在場的所有人，也讓新人冷汗連連。影片曝光後瞬間吸引了逾萬人觀看，並掀起瘋傳。

據ABS-CBN報導，從影片可見，正準備主持婚禮的蘇利特，一站上台就頻頻拭汗。隨後，他緊張地接過麥克風，故作鎮定地告訴觀眾，「大家應該看得出我緊張得冒汗，我替許多夫妻主持過婚禮，但今天並不一樣，因為新娘克林娜（Korina）是我的前女友。」

蘇利特話音剛落，全場就爆發一陣伴隨著歡笑聲的掌聲，於是他開玩笑地表示，他在婚禮前也曾問克林娜，是否擔心他會在婚禮上做些什麼，「這一切真是太尷尬了，而且這場婚禮居然還有直播！不過大家別擔心，我是不會模仿電影情節一樣搶婚的」。

▲▼菲律賓新人結婚，神父竟是新娘前男友。（圖／翻攝自Facebook／Apann de Aphacino）

隨後，蘇利特還打趣新娘說道，「你們應該也看得出來，克林娜現在也非常緊張，她的緊張應該不是因為她的婚禮，而是因為我出現在了她的婚禮上。」蘇利特解釋，在克林娜決定結婚後，她便找上了蘇利特，希望蘇利特為她主持婚禮，而蘇利特也欣然答應了前女友的請求。

他表示，「我和克林娜相識於微時，當時我們一起在這個教堂服務，但那是很久以前的事了，我和克林娜現在各自有了自己的生活，也對現狀十分滿意。我在克林娜婚前還特別問她，妳幸不幸福，她回答我，她超級幸福，也很感謝上帝將新郎曼紐爾（Manuel）帶到她的生活中，所以我現在衷心地祝福她和曼紐爾。」

婚禮最後，蘇利特也再次開了一個玩笑，他說道，「從現在開始，我希望你們都能過著幸福美滿的生活，不過你們要記住，人們都說婚姻並不是2個人之間的事，而是3個人之間的事，不過你們不用擔心，這所謂的第3個人不是我，而是上帝，願你們的這段婚姻中，上帝與你們同在。」

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