亞馬遜倉庫6死！員工抵制「手機禁令」否則離職　公司同意了

▲亞馬遜（Amazon）位於伊利諾伊州一處物流中心10日遭受龍捲風襲擊，大片屋頂與牆面被吹翻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國網路零售龍頭亞馬遜（Amazon）位於伊利諾伊州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的物流中心，日前嚴重受龍捲風破壞摧毀、6名員工罹難。許多員工要求公司廢除禁用手機的規定，否則就要辭職。時隔多日，亞馬遜回應，在未來另行通知之前，將暫緩實施手機禁令，允許倉儲人員工作時隨身攜帶手機。

《彭博》報導，亞馬遜多年來禁止員工在物流倉儲工作時使用手機，並要求他們把手機放在自己的車內或休息室附近的置物櫃裡，儘管疫情期間暫時鬆綁，但今年稍早亞馬遜宣布將於1月份恢復此禁令。美國10日晚間接連遭遇多起龍捲風，靠近伊利諾伊州聖路易斯的一座物流中心遭到破壞，屋頂吹翻、混凝土牆倒塌，導致受困員工中的6人罹難，引發員工強烈抗議手機禁令。

▲亞馬遜同意取消恢復「手機禁令」。（圖／路透）

許多員工表示，希望能在不受亞馬遜管制的情況下，透過智慧型手機即時獲取致命天氣狀況等訊息，萬一真的受困，也能用手機打給緊急救難單位或向家人求助。甚至有員工向《彭博》說，自己無法相信亞馬遜能維護員工安全，「如果他們規定禁止使用手機，我就辭職。」

亞馬遜17日向部分物流倉儲人員發送訊息稱，在往後另行通知之前，決定開放員工使用手機。公司一名女發言人隔日證實了這項決策，現階段確定取消倉庫的「手機禁令」。亞馬遜目前正在調查坍塌事故，並尋求改善員工安全政策的方法。

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