　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪火災24死關鍵原因曝！　調查驚揭唯一逃生道「被火勢堵住」

▲▼ 日本大阪市中心17日發生大火。（圖／路透）

▲ 日本大阪市中心17日發生大火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪市一棟綜合大樓17日上午燃起熊熊大火，24人不幸身亡。日本官員19日根據最新調查進度透露，由於起火點在樓梯附近，而樓梯卻是這棟建築唯一的逃生路線，當時被火勢堵住，延誤民眾逃生時間，導致嚴重傷亡。

大阪市中心一棟8層樓建築物4樓診所17日起火，造成24人罹難。警方調查發現，事發前一名61歲男子手持一包可燃液體，進入這家診所後將袋子放在暖爐旁，接著伸腳一踢，隨即引發火勢。

根據《路透社》，日本總務大臣金子恭之19日依據正進行的調查向記者說明，「根據損失狀況，目前認為起火點在樓梯附近，而樓梯是唯一的逃生路線。」他補充，日本各地消防部門已接獲指示，將針對約3萬棟僅有單一逃生通道的類似綜合大樓進行檢查。

NHK報導，61歲男嫌谷本盛雄也是這家診所的患者，縱火後受到重傷，現於醫院接受治療。日本警方19日罕見在逮捕嫌犯前公布姓名，主要是考慮到這起案件的嚴重性，儘管目前因嫌犯命危，無法申請逮捕令，仍決定公開其姓名，同時也是為了顧及受害者遺屬心情。

這是日本史上死傷最慘重的火災之一，此前在2019年，動畫公司京都動畫（京阿尼）第一工作室遭人惡意縱火，導致36人喪命，2001年的歌舞伎町大樓火災事故則造成44人死亡。

►大阪縱火男釀24死！曾持15cm刀「狂捅兒子頭部」　出獄後成炸彈
►大阪縱火男殺意堅決！一進精神科秒踢破「可疑紙袋」引火　釀24死
►大阪火警24死　起火點疑在出入口！「民眾往內跑」無處可逃

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
大雨炸全台！冷氣團接著來　一圖秒懂未來一週天氣
王力宏人設毀滅！音樂系學生「半夜哭改論文」：早知選周杰倫
李靚蕾媽「背景超硬」不輸王力宏爸媽！　她酸：說她要錢誰信
徐若瑄喊話王力宏出面　留言被灌爆！狂酸「邏輯不通」
快訊／高雄知名百貨驚傳墜樓！　男倒臥人行道
Google Maps重大更新！　15招實用密技曝
By2急現身機場「包到認不出」！　Yumi報警被抓包造假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「太窮被甩」1月後爽中頭獎！癡情男用前女友生日下注　抱回500萬

亞馬遜倉庫6死！員工抵制「手機禁令」否則離職　公司同意了

神父婚禮突認是新娘前男友！當眾要求「3人婚姻」　她嚇到冷汗狂飆

筆電存「1萬枚比特幣」　竟被媽媽當垃圾丟了！他損失百億超崩潰

人妻抓包外遇！閨蜜來她家「無褲」露出影片曝　和尪熱吻又掐臀

大阪火災24死關鍵原因曝！　調查驚揭唯一逃生道「被火勢堵住」

日「餃子の王將」社長公司門口遭開4槍擊殺　今滿8年仍為懸案

反萊豬公投未過　美學者直呼「好消息」：希望簽訂台美貿易協定

染疫孕婦忍陣痛苦等　16醫院「無床拒收」！南韓重症連2天創新高

美國疫情堪憂　CNN「在美辦公室急關門」禁非必要員工進入

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

「太窮被甩」1月後爽中頭獎！癡情男用前女友生日下注　抱回500萬

亞馬遜倉庫6死！員工抵制「手機禁令」否則離職　公司同意了

神父婚禮突認是新娘前男友！當眾要求「3人婚姻」　她嚇到冷汗狂飆

筆電存「1萬枚比特幣」　竟被媽媽當垃圾丟了！他損失百億超崩潰

人妻抓包外遇！閨蜜來她家「無褲」露出影片曝　和尪熱吻又掐臀

大阪火災24死關鍵原因曝！　調查驚揭唯一逃生道「被火勢堵住」

日「餃子の王將」社長公司門口遭開4槍擊殺　今滿8年仍為懸案

反萊豬公投未過　美學者直呼「好消息」：希望簽訂台美貿易協定

染疫孕婦忍陣痛苦等　16醫院「無床拒收」！南韓重症連2天創新高

美國疫情堪憂　CNN「在美辦公室急關門」禁非必要員工進入

《美國女孩》台東公益播映　邀請婦團及志工欣賞

王力宏把16歲李靚蕾恐觸法？　她揪「1民法關鍵」：可能請求賠償

丘昌榮轉戰悍將「看新聞才知」　林威助給予祝福

關懷盃／全隊平均不到140公分　「三星小辣椒」奪隊史第3冠

電視轉播頒獎人開黃腔！《RM》池錫辰被調侃「精力旺盛」韓網罵爆

台東綠肺　鯉魚山保安林趣味森山派對

「太窮被甩」1月後爽中頭獎！癡情男用前女友生日下注　抱回500萬

香蕉哥哥戶外演出「冷到手指沒感覺」　曝姐姐唱跳嘴角都在抖

旅美學人不畏7+7回台過年兼相親　可返台發展或長住美國

週二大雨先炸全台！大陸冷氣團緊接來襲　一圖秒懂未來一週天氣

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

印度神童警告「經濟將崩壞半年」　透露3投資項目

1歲兒找到槍　扣下板機斃了老爸

男女員警窗前3P　肉色交纏片瘋傳

最狂葬禮！她穿火辣小丁貼屍臉狂搖

網友曝他開唱曾要女人到房間　外媒暗指王力宏

戴耳機闖平交道　她下秒被撞飛慘死

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

流浪漢被垃圾車活活輾死　驗屍官傻眼

WHO：Omicron進入社區　1.5至3天內確診翻倍

研究：完全接種後確診　免疫力暴增1000％

反萊豬公投未過　美與台就食品持續接觸

印度神童最新預言：Omicron是「好兆頭」

台灣四大公投登上國際　路透社：反對派遭遇重大挫折

更多熱門

相關新聞

餃子の王將社長8年前遭槍殺　投24萬警力仍為懸案

餃子の王將社長8年前遭槍殺　投24萬警力仍為懸案

日本知名連鎖餐飲業者「餃子の王將」遠近馳名，甚至在台灣也設有分店，然而該公司的前社長大東隆行2013年卻在公司門口遭人槍殺身亡，兇手連開4槍，擊中他的胸口與腹部。儘管警方8年來投入24萬名警力、調查2000多人，至今仍遲遲無法破案。該案今滿8週年，大批民眾到事發現場獻花致意，警方也呼籲知情人士積極提供線索。

染疫孕婦苦等病床　問遍16醫院「全拒收」

染疫孕婦苦等病床　問遍16醫院「全拒收」

日本疫情「微反彈」！時隔1月新增破200例

日本疫情「微反彈」！時隔1月新增破200例

4大公投全否決！日媒關注萊豬：期許福島食品解禁

4大公投全否決！日媒關注萊豬：期許福島食品解禁

大阪縱火男釀24死！曾持15cm刀「狂捅兒子頭」

大阪縱火男釀24死！曾持15cm刀「狂捅兒子頭」

關鍵字：

日韓要聞大阪縱火男縱火火災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面