大阪火災24死關鍵原因曝！　調查驚揭唯一逃生道「被火勢堵住」

▲ 日本大阪市中心17日發生大火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪市一棟綜合大樓17日上午燃起熊熊大火，24人不幸身亡。日本官員19日根據最新調查進度透露，由於起火點在樓梯附近，而樓梯卻是這棟建築唯一的逃生路線，當時被火勢堵住，延誤民眾逃生時間，導致嚴重傷亡。

大阪市中心一棟8層樓建築物4樓診所17日起火，造成24人罹難。警方調查發現，事發前一名61歲男子手持一包可燃液體，進入這家診所後將袋子放在暖爐旁，接著伸腳一踢，隨即引發火勢。

根據《路透社》，日本總務大臣金子恭之19日依據正進行的調查向記者說明，「根據損失狀況，目前認為起火點在樓梯附近，而樓梯是唯一的逃生路線。」他補充，日本各地消防部門已接獲指示，將針對約3萬棟僅有單一逃生通道的類似綜合大樓進行檢查。

NHK報導，61歲男嫌谷本盛雄也是這家診所的患者，縱火後受到重傷，現於醫院接受治療。日本警方19日罕見在逮捕嫌犯前公布姓名，主要是考慮到這起案件的嚴重性，儘管目前因嫌犯命危，無法申請逮捕令，仍決定公開其姓名，同時也是為了顧及受害者遺屬心情。

這是日本史上死傷最慘重的火災之一，此前在2019年，動畫公司京都動畫（京阿尼）第一工作室遭人惡意縱火，導致36人喪命，2001年的歌舞伎町大樓火災事故則造成44人死亡。

►大阪縱火男釀24死！曾持15cm刀「狂捅兒子頭部」 出獄後成炸彈

►大阪縱火男殺意堅決！一進精神科秒踢破「可疑紙袋」引火 釀24死

►大阪火警24死 起火點疑在出入口！「民眾往內跑」無處可逃