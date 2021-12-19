懷孕婆家不聞不問！她出血住院遭酸「太嬌貴」崩潰：別人都好婆婆

▲原PO懷孕時婆家不但不聞不問，得知她出血住院還酸「太嬌貴」。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

「好婆婆都是別人家的！」一位網友在《匿名公社》發文，自己整個孕期婆家不但不聞不問，「每個月的孝親費催緊緊」，甚至知道她出血住院後還酸「太嬌貴」，一直到生完小孩，婆媳關係依舊沒改善。

原PO一開頭就表示，看到一篇抱怨婆婆煮雞湯，跟大姑送衣服的文，「我超級羨慕的」，並開始訴說自己懷孕時，婆家幾乎不聞不問，更別說送雞湯和衣服了，甚至每個月的孝親費都催得很緊，「也沒顧念我是高齡產婦，需要做很多自費檢查，只要知道我休假就各種酸」。

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原PO氣憤地說道，婆婆不只酸她公主病，酸兒子太寵她，甚至得知她出血住院後，「到醫院也是酸我太嬌貴」，好不容易原PO忍到生完孩子，婆婆說要幫顧小孩讓原PO夫妻倆放心上班，「結果一個月要給她1萬8」，每天限原PO晚上7點前接回家，假日不幫顧，讓原PO直呼「根本比市面上的保母還貴！」

但原PO解釋自己不能發作，「因為先生會難過」，並說明婆婆是少年守寡，把先生兄妹三人撫養長大，沒有跟婆婆住在一起先生已經很愧疚了，「所以我不忍心讓他為難，只能感慨為什麼好婆婆都是別人的，而我都遇不到。」

貼文一出，網友們紛紛回應，「這婆婆臉皮也太厚了，如果不想為難還是建議由先生去溝通，但先生很難對自己生母做出抱怨，要慢慢洗腦」，「家家有本難念的經，羨慕不完，而誰又知道他們的苦；安於現狀去溝通面對問題，才會得到真幸福」，「跟老公溝通吧，看要怎麼處理」引發討論。