6旬翁染疫半年留「肺纖維化」後遺症　呼吸衰竭死亡！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，今日新增1例死亡個案（案4397），為60多歲本國籍男性，具慢性病史，5月22日因發燒就醫採檢，5月23日住院隔離治療，5月24日確診，7月2日解除隔離，12月1日死亡。

發言人莊人祥表示，該個案死因包括敗血症、肺炎、肺纖維化，經過專家討論，個案疾病過程中因罹患新冠肺炎產生肺纖維化、氣胸等嚴重後遺症，最後因呼吸衰竭病逝，因此研判為新冠死亡個案。

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另外，今也新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(案16911)、加拿大(案16912)、英國(2例，案16913、案16915)、越南(案16914)及奈及利亞(案16916)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月17日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計4,763,385例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,744,216例排除)，其中16,805例確診，分別為2,152例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。