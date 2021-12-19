王力宏爸知「媳婦月經週期」嚇壞網　醫指出關鍵：李靚蕾沒做錯

▲許多網友看完王力宏爸爸的手寫信內容，都很驚訝竟然連媳婦的生理期都知道。（圖／宏聲提供、翻攝自Instagram/jl.leilei）

記者老嘉郡／綜合報導

王力宏遭結婚8年的李靚蕾揭發婚內出軌種種渣男行徑，王爸爸更在18日深夜發聲明替兒子洗白，其中提到李靚蕾生理期1週後發生關係、2週後懷孕等事，《MedPartner 美的好朋友》醫療粉專也針對這點發表想法，認為王爸爸提出這點「不確定是想陳述或指控什麼」，但「李小姐在那時間驗孕，是很合理的」。

醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》發文表示，如果以排卵週期是28天推估，生理期的第一天起算、過14天大約就是排卵日、然後再14天是下一次的生理期第一天，懷孕後的9天內就會著床，產生高濃度的beta-HCG，這時尿液中濃度高，市售驗孕棒就可以驗出來了。

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▲粉專「美的好朋友」說明排卵期及受孕的時間計算方式。

「美的好朋友」接著說，如果生理期第一天、到生理期完全結束算5-7天，那生理期後一週、約12-14天大概就是排卵期，這時候進行沒有防護措施的性行為、受孕機率就很大，大約兩週之後就會著床，這時候驗孕有結果是很正常的。「美的好朋友」認為，這時候會想趕快跟對方說是很合理的，此時要終止懷孕的選擇比較多，至少還可以用吃藥的方式、未必要上手術台，因此李靚蕾並沒有做錯什麼。

此外，部落客「台灣妞韓國媳」也有在自己粉專中提到，安全期、排卵期、生理期並「不適用」在每個女生身上，每個女生會因為體質及生活作息，而有不同的狀況，直言如果要避孕，做好安全防護才是最保險的方式，「除非你家有超音波機器，可以立即陰道超音波確認自己有沒有排卵（還有可能看錯），不然真的就是要想著這一發可能懷孕。」

許多網友也在底下留言表示，「會算，就代表他們父子覺得女人懷孕都帶著目的的，不然誰沒事算天數、哪天著床的」、「都生三個了才在事後諸葛，真的很瞎」、「前公公在公開信講這個真的很不妥，連前媳婦的月經週期都記得那麼清楚⋯」、「我推論他要表達的是『不是才月經剛結束不久，怎麼可能這麼剛好就懷孕了』」、「自己兒子不戴套還怪女方懷孕，自己兒子比女方年紀大，避孕常識也沒有」、「虧王爸還是台大醫師⋯」。

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