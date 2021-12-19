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人妻抓包外遇！閨蜜來她家「無褲」露出影片曝　和尪熱吻又掐臀

@kaylie271

##cheater ##garbage ##fyp

original sound - Kay

記者張寧倢／編譯

國外一名女性網友凱莉（Kaylie）日前在網路PO出一段影片稱，她計劃已久的家庭旅遊前夕，老公突然病重缺席，結果她卻在智慧門鈴的鏡頭中，看見閨蜜大搖大擺地從夫妻倆的家裡中走出來，老公不僅甚至親吻了她，還用手捏著她的翹臀。網友們還揪出亮點，從畫面上看來這名小三似乎沒有穿褲子。

▲▼國外女網友用智慧門鈴抓包老公偷情現場。（圖／翻攝自TikTok／kaylie271）

▲國外女網友用智慧門鈴抓包老公偷情現場。（圖／翻攝自TikTok／kaylie271，下同）

根據《太陽報》報導，凱莉在TikTok上發布的這則影片獲得超過530萬次點閱，文字描述寫道，「當你的老公病得太重，無法參加你規劃的家庭旅遊時」，但「智慧門鈴」的錄影畫面卻顯示，凱莉的老公走出家門，看起來身體無恙，正當他查看前院時，身後竟然出現另一名女子從門裡走了出來，凱莉的老公接著吻上了她，右手還同時捏了女子的翹臀，互動極為親密。

▲▼國外女網友用智慧門鈴抓包老公偷情現場。（圖／翻攝自TikTok／kaylie271）

▲凱莉的老公一邊和其他女人接吻，一邊用手掐著她的翹臀。

眾多網友看了憤恨不平，紛紛留言勸凱莉和老公切斷關係，「看他吻她的樣子，我還以為那位是正要出發去家庭旅行的妳」、「幸好她幫妳收拾了垃圾，是時候妳能去做更重要的事了」、「讚嘆科技的美好！」然而，許多網友揪出亮點，那名情婦似乎裸著下半身，「只有我覺得她沒穿褲子嗎？」、「那是光裸的屁股吧」，但也有人認為可能只是穿了緊身褲，黑白畫面拍不出來。

▲▼國外女網友用智慧門鈴抓包老公偷情現場。（圖／翻攝自TikTok／kaylie271）

▲凱莉透露，畫面中的女子是「曾經的朋友」。

更令人震驚的是，一名網友提問稱「拜託告訴我，她應該不是所謂的朋友吧？」，而凱莉本人回應表示，「我想，她曾經是。」間接證實了，老公的出軌對象很可能是她的閨蜜。不過凱莉也在留言區寫道，自己絕對會離開丈夫，目前門鎖已經換了，丈夫現已不住在這裡，要網友毋須太過擔心。

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