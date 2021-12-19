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老婆懷孕王力宏忙外遇！李靚蕾「5年生3胎」　一半時間都挺著大肚

▲王力宏和李靚蕾離婚。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李靚蕾揭穿王力宏外遇、約砲真面目。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者黃可昀／綜合報導

李靚蕾和王力宏結婚8年，頭5年就生了3胎，她在5000字長文中也提到，「結婚大部分時間，不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒」，網友細算後發現，要5年生3胎代表一半的時間都處於懷孕狀態，其他日子也不是閒著，要坐月子、備孕、帶小孩等等，「感覺真的很沒生活品質！」

原PO在PTT表示，王力宏非常愛小孩，李靚蕾為了考量到兩人相差10歲，結婚頭幾年就力拼懷孕生子，5年內生下2女1男，「生活幾乎都在備孕懷孕坐月子中度過」。原PO細算5年共有1825天，生一胎要懷孕280天，也就是說李靚蕾這5年有46%的時間都在懷孕，將近一半，且生小孩沒有那麼容易，剩下的一半時間李靚蕾得坐月子養身體，調整體質到適合懷下一胎的狀態。

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▲李靚蕾背景超強大。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李靚蕾5年內生下2女兒1兒子。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

原PO認為，李靚蕾這樣生小孩的速度「蠻密的」，幾乎是生完一胎就趕快備孕再生下一胎，雖然有些人一年拚出一胎，不過這種方式是犧牲生活品質和健康換來的，對於李靚蕾5年連生3胎，最後卻遭到王力宏糟蹋，連局外人看了都好心疼。

網友回應，「而且生下來還是要邊育兒邊懷孕，又不是生下來就擺在旁邊」、「明明女方學經歷那麼好，王還以為女方會吞下去？王到底是太自大還是智商不足啊」、「李是什麼都沒有才談錢吧，真要錢還婚前簽不平等條約，又不是傻了」、「男方一邊外遇還讓老婆五年生三胎」、「沒料到王一家摳門到極點，被當生子機器兼褓母也只能認了嘛。」

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