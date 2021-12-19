魔王變種Omicron肆虐！　佛奇：「完整接種」應該重新定義

▲美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，疾病管制暨預防中心（CDC）已經開始公開討論，是否要更改「完整接種」的定義，也就是再施打一劑。美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長戈特利布也表示，新變異株Omicron的傳播速度驚人，民眾勢必要施打加強劑才能夠增加對這種變種的防護力，同時呼籲民眾最好盡快施打加強劑。

佛奇17日接受CNBC「財經論壇（Squawk Box）」採訪時直言，現今疫苗最佳接種方式無疑就是在完整接種後，再施打一劑加強劑，以增加保護力。目前對於「完整接種」的定義，輝瑞／BNT、莫德納等是施打2劑的2週後，嬌生則是接種首劑疫苗的2週後。

▲▼未來新冠疫苗的完整接種定義應該會有所改變。（圖／路透）

佛奇表示，美國CDC已經將是否修改完整接種定義搬到檯面上公開討論了，雖然無法確定何時會正式修改完整接種定義，但他認為民眾應該要清楚了解，如果想要獲得最好的防護效果，那麼毫無疑問，勢必就要施打加強劑疫苗。

拜登政府目前已經頒布強硬的疫苗政策，不只全美所有醫護人員都必須要接種完整疫苗，部分地方政府也開始針對未完整接種疫苗的民眾進行限制。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）也直言，「我們都知道Omicron的傳播速度驚人，Omicron很有可能會比Delta更快傳遍整個美國，所以想要靠著施打加強劑保護自己不被新變異株感染的民眾，必須立即展開行動。」

戈特利布預測，疫苗預約應該很快就會排滿，未來對於疫苗的需求也會持續增加。他同時呼籲，如果想要保護自己，那就最好去施打加強劑。