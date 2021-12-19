台4大公投全否決！日媒關注萊豬　期許福島5縣食品也能解禁

▲日本期許，台灣未來也能重新開放福島食品進口。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

台灣18日舉行反萊豬、重啟核四、公投綁大選以及三接遷離藻礁4大公投，投開票結果全數被否決，日媒也紛紛以快訊形式報導公投結果，同時特別提到萊豬公投，稱否決的結果，讓人期待未來也能解除對日本福島等5縣的食品進口管制。

根據《朝日新聞》報導，反萊豬、重啟核四、公投綁大選以及三接遷離藻礁4大公投案皆未通過，而總統蔡英文也召開記者會表示感謝，政策獲得民意支持，同時期待能夠藉此加強台美關係，並有助於台灣加入CPTPP。

▲台灣4大公投結果皆為不同意。（圖／記者屠惠剛攝）



其中特別提到，儘管台日友好，但2018年公投結果依然反對台灣解禁部分因福島核災禁止進口的日本食品。而開放萊豬雖有部分人士認為有食安問題，但該政策也是考量到與美國間的外交關係，此次公投結果無疑是給了蔡政府一劑強心針，未來更有望重新開放日本福島食品進口，以利台灣加入CPTPP。

根據《讀賣新聞》報導，台灣4大公投被否決，對於開放市場、加強台美關係以及力求加入CPTPP的蔡政府而言，等同於是政策獲得認可與支持。報導同時指出，公投案遭到否決，未來也很有可能解除對於福島等5個縣食品的進口限制。

另一方面，因2018年公投結果仍然維持禁止進口福島食品，且公投法規定，公投內容2年內不得變更原則或制定相同法律，因此直到2020年公投結果仍然束縛著執政黨。