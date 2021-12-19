最狂葬禮！她穿「火辣小丁」緊貼屍臉狂搖　脫衣舞孃棺前騎賓客

Eeii..the guy chop the girl ein family members and see what she did to himpic.twitter.com/kH81DDVTG0 — SHIZZY AYO(@shizzyayo1) August 9, 2021

記者吳美依／綜合報導

各國婚喪喜慶都有特殊習俗，最近兩場喪禮卻格外引人注目。南非2名脫衣舞孃在棺材前大跳艷舞，親密磨蹭賓客下體；南美洲一名男子生前作惡多端，還被指控殺害他人，受害家屬身穿桃紅色丁字褲，緊貼死者臉龐不斷搖擺扭動，全場民眾拍手叫好。相關影片流出後，引發熱烈討論。

It’s lit there at #cadbury funeral, a well deserved send off. Mfana wa Pheli. pic.twitter.com/2B6X7ab2uq — Kea jola (@CarmenRabz) July 31, 2021

綜合外媒報導，首部影片拍攝於南非首都普勒托利亞（Pretoria），知名脫衣舞者茲瓦內（Mduduzi "Cardbury" Zwane）遭槍殺後，舉行高調葬禮，好友拉卡（Phuti "Temptation Man" Laka）坦言，自己仍無法接受摯友死亡，「我總覺得會有人告訴我，這只是個笑話，或只是一場夢。我們已經成為好友5年了。葬禮上的表演，是我們致上最後敬意的方式。」

▲外國喪禮的特殊安排，震驚網友。（圖／翻攝推特@CarmenRabz、@shizzyayo1）



拉卡透露，由於家屬仍在哀悼，希望低調行事，因此拒絕受訪。警方表示，「警方發現死者躺在街道上，稍後因傷勢過重死亡，雖然目前沒有人落網，但警方正在忙著追捕嫌犯。」

此前，厄瓜多21歲居民埃里克（Erick Cedeno）驟逝，一群親友出席告別式時，竟突然撬開棺材，將其遺體硬生生拖出，搬到機車後座、擺成坐姿，與另外2人「三貼」，展開最後一次兜風之旅。

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