　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最狂葬禮！她穿「火辣小丁」緊貼屍臉狂搖　脫衣舞孃棺前騎賓客

記者吳美依／綜合報導

各國婚喪喜慶都有特殊習俗，最近兩場喪禮卻格外引人注目。南非2名脫衣舞孃在棺材前大跳艷舞，親密磨蹭賓客下體；南美洲一名男子生前作惡多端，還被指控殺害他人，受害家屬身穿桃紅色丁字褲，緊貼死者臉龐不斷搖擺扭動，全場民眾拍手叫好。相關影片流出後，引發熱烈討論。

綜合外媒報導，首部影片拍攝於南非首都普勒托利亞（Pretoria），知名脫衣舞者茲瓦內（Mduduzi "Cardbury" Zwane）遭槍殺後，舉行高調葬禮，好友拉卡（Phuti "Temptation Man" Laka）坦言，自己仍無法接受摯友死亡，「我總覺得會有人告訴我，這只是個笑話，或只是一場夢。我們已經成為好友5年了。葬禮上的表演，是我們致上最後敬意的方式。」

▲外國喪禮震驚網友。（圖／翻攝推特@CarmenRabz、@shizzyayo1）

▲外國喪禮的特殊安排，震驚網友。（圖／翻攝推特@CarmenRabz、@shizzyayo1）

拉卡透露，由於家屬仍在哀悼，希望低調行事，因此拒絕受訪。警方表示，「警方發現死者躺在街道上，稍後因傷勢過重死亡，雖然目前沒有人落網，但警方正在忙著追捕嫌犯。」

此前，厄瓜多21歲居民埃里克（Erick Cedeno）驟逝，一群親友出席告別式時，竟突然撬開棺材，將其遺體硬生生拖出，搬到機車後座、擺成坐姿，與另外2人「三貼」，展開最後一次兜風之旅。

新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！全場賓客嗨翻

親友開棺「夾屍三貼」騎機車兜風　告別式上嗨翻！驚悚影片曝光

 

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！　李靚蕾回應了
王力宏閃邊！　網一面倒狂推「外遇界傳奇是他」
王力宏推80歲老父扛罪！圈內人揭「他最大敗筆」：萬劫不復
陳喬恩突住院！　手臂腫成2倍粗大
By2妹Yumi「踩3底線」逼李靚蕾開戰！她：吃過這人夫的低
快訊／台北馬拉松又2人倒地！　累計5人送醫
王力宏小巨蛋萬人前演戲？「公開甜吻李靚蕾」親完就逼離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國單日數十萬人染Omicron！　專家料：未來每天至少3000人住院

各大外媒搶報「台灣公投」：蔡政府2022地方選舉前一大勝利

《彭博》談台灣四大公投　稱蔡政府2022選前「差點陷入兩難」

今年最強！超級颱風雷伊襲菲律賓「奪75命」　薄荷島進入災難狀態

2至5歲兒童施打「輝瑞疫苗」免疫力不夠　官方：考慮增加第3劑

台4大公投全否決！日媒關注萊豬　期許福島5縣食品也能解禁

英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗　倫敦進入「重大事故」狀態

雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援

英國防大臣：俄羅斯若入侵烏克蘭　英國與盟友極不可能出兵

最狂葬禮！她穿「火辣小丁」緊貼屍臉狂搖　脫衣舞孃棺前騎賓客

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

英國單日數十萬人染Omicron！　專家料：未來每天至少3000人住院

各大外媒搶報「台灣公投」：蔡政府2022地方選舉前一大勝利

《彭博》談台灣四大公投　稱蔡政府2022選前「差點陷入兩難」

今年最強！超級颱風雷伊襲菲律賓「奪75命」　薄荷島進入災難狀態

2至5歲兒童施打「輝瑞疫苗」免疫力不夠　官方：考慮增加第3劑

台4大公投全否決！日媒關注萊豬　期許福島5縣食品也能解禁

英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗　倫敦進入「重大事故」狀態

雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援

英國防大臣：俄羅斯若入侵烏克蘭　英國與盟友極不可能出兵

最狂葬禮！她穿「火辣小丁」緊貼屍臉狂搖　脫衣舞孃棺前騎賓客

韓籍華僑流落街頭...翻機車坐墊找現金挨告　警送餐果腹現金救濟

林昱珉挑戰美職最高殿堂　周宗志看好強心臟

拍攝者不救！聖誕老公公跌進歌劇院　台中聖誕節IG必打卡精選景點

中南部「4不同意」較多　柯文哲：從選出希特勒到梅克爾需要時間

超長用戶條款97％人「沒看就同意」　微軟的看完「要花超過一小時」

王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

公投失利拚補選！朱立倫：今天起結合社會正義力量支持顏寬恒

王力宏身價30億卻摳爆！友人補刀揭「4大鐵證」　還想省上億贍養費

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

國際熱門新聞

印度神童警告「經濟將崩壞半年」　透露3投資項目

1歲兒找到槍　扣下板機斃了老爸

網友曝他開唱曾要女人到房間　外媒暗指王力宏

戴耳機闖平交道　她下秒被撞飛慘死

最狂葬禮！她穿火辣小丁貼屍臉狂搖

WHO：Omicron進入社區　1.5至3天內確診翻倍

研究：完全接種後確診　免疫力暴增1000％

反萊豬公投未過　美與台就食品持續接觸

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

流浪漢被垃圾車活活輾死　驗屍官傻眼

台灣四大公投登上國際　路透社：反對派遭遇重大挫折

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

巴黎取消跨年活動！　法抗疫祭強制疫苗法案

馬來西亞豪雨成災　逾1.1萬人被迫撤離家園

更多熱門

相關新聞

大陸今日本土37+23！　浙江3市24例都和一場葬禮有關

大陸今日本土37+23！　浙江3市24例都和一場葬禮有關

大陸衛健委9日公佈，新增本土37例（內蒙古24例，均在呼倫貝爾市；浙江5例，其中紹興市3例、寧波市2例；雲南5例，均在德宏傣族景頗族自治州；黑龍江2例，均在哈爾濱市；陝西1例，在西安市），新增本土無症狀23例（均在浙江，其中紹興市9例、杭州市7例、寧波市7例）。

親友開棺「夾屍三貼」驚悚片曝光

親友開棺「夾屍三貼」驚悚片曝光

他迷上脫衣舞孃　竟花掉和女友的買房基金

他迷上脫衣舞孃　竟花掉和女友的買房基金

千萬別摸往生者的臉！3原因：不是迷信

千萬別摸往生者的臉！3原因：不是迷信

孝女為亡母叫最後外賣！老闆「1舉動」暖哭網

孝女為亡母叫最後外賣！老闆「1舉動」暖哭網

關鍵字：

葬禮喪禮脫衣舞孃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

李靚蕾「王力宏交往期間都無套」遭2甜言欺騙

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

協商離婚已2年　王力宏爸爸爆「李靚蕾要求數億台幣」

王力宏先追未成年李靚蕾！女生照片被挖「秒撇清稱表妹」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面