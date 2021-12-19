王力宏離婚他慘遭波及！　老婆嗆「以為錢解決一切」撂核彈級狠話

▲李靚蕾毀滅王力宏。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者張靖榕／綜合報導

王力宏15日宣布和結婚8年的李靚蕾正式離婚，李靚蕾長文爆猛料直指王「私生活混亂」還動用冷暴力，衝擊歌迷網友，更有人表示王力宏離婚「害我被老婆嗆」，明指暗指抱怨他，最後還撂下一句令人害怕的狠話，讓他相當傻眼。其他網友紛紛「勸離不願和」，「離一離了啦」、「有關感情，一律建議離婚」、「那邱澤結婚你有被罵嗎」。

王力宏離婚被爆出私生活混亂，當年偶像男歌星專情形象瞬間毀滅，一名網友在PTT上傳和老婆的對話紀錄截圖，表示前一秒老婆還在家裡傳兒子的照片給他看，下秒突然冒出一句「王力宏也離婚了」，接著抱怨原PO，「很多男人都覺得給家庭錢就可以解決一切，都忘記要陪伴，也不在意參與小孩成長過程，反正有錢有老婆就好，那結婚生小孩幹嘛呢？自在當戀人就好。」

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老婆以王力宏離婚當作對老公原PO的警告和抱怨手段相當高招，但為了進一步戳響原PO心中的警鈴，最後竟然還撂下一句「我要開始找公托跟保母了」，這句「言下之意」有超多猜測方向的震撼句，讓原PO傻眼和網友抱怨，「阿我就在上班阿，只要放假基本我都帶老婆小孩去踏青，逛逛賣場、去旅遊等等，王力宏離婚到底乾我屁事啊？有人也被這次王力宏事件牽連的嗎？」

網友紛紛留言，「離婚了啦，災系阿哩」、「對不起，我笑了」、「這種沒事就帶人加坐雲宵飛車的女人真的」、「有關感情，一律建議離婚」、「哇你老婆根本滑坡高手，別放生啊」、「離了，好聚好散」，還有網友問，「不怕你老婆看到這篇喔」？