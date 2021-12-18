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被爆玩人妻！律師曝「徐若瑄該先向她道歉」：別指望王力宏出面

▲徐若瑄回應王力宏傳聞。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv、wangleehom）

▲徐若瑄針對王力宏傳聞兩度回應，並希望王出面解釋。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv、wangleehom）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人王力宏15日公布離婚消息，前妻李靚蕾隱忍2天後，17日晚間發出4000多字長文反擊，疑似影射藝人徐若瑄牽涉其中，讓徐若瑄兩度PO文澄清。對此，美女律師李怡貞表示，就算只是李靚蕾多想，徐第一時間還是必須跟李靚蕾道歉。

李怡貞表示，徐若瑄第一時間應該PO文跟李靚蕾道歉，而非跟社會大眾、合作廠商解釋，「畢竟與別人的先生交情好到讓太太在意以及誤會，可以寫出這麼嚴重的文字，絕非空穴來風。」

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▲王力宏、李靚蕾。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李怡貞認為，徐若瑄應該向李靚蕾道歉並解釋，不用指望王力宏。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

李怡貞認為，對徐若瑄來說，李靚蕾是好朋友的太太，這種誤會早該化解而不可能長年忽略，並質疑「讓別人的先生可以違反法規，拋下妻小只為了吃茶泡飯？」以常理來說都難以接受，加上李靚蕾到了如此地步，應該不會毫無證據就指控。

李怡貞說，徐若瑄推出律師警告並即時對號入座，只有李靚蕾出來澄清道歉才會解決這件事，「指望連自己妻子都不護的王力宏出面澄清？！傻又天真又搞不清楚狀況吶」。

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