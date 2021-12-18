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台灣「四大公投」登上國際　《路透社》：反對派遭遇重大挫折

▲▼路透社關注台灣的四大公投結果。（圖／路透）

▲《路透社》關注台灣的四大公投結果。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

18日舉行的台灣四大公投結果，國際媒體也相當關注，《路透社》報導指出，四項公投結果都沒有通過，成為反對派的重大挫敗，以「不同意」選項表明對於政府施政的信心。

根據《路透社》報導，投票是在中國向實施民主政體的台灣，施加壓力以接受北京的主權主張，以及兩者之間的緊張局勢加劇之際進行的。

在四項公投中，爭議最大和備受矚目的兩個題目，是否「禁止進口含有萊克多巴胺的豬肉」，以及「是否改變計劃中的天然氣 接收站的選址以保護藻礁」。

▲▼路透社關注台灣的四大公投結果。（圖／路透）

▲《路透社》認為台灣的四大公投結果，表示對於政府施政的信心。（圖／路透）

台灣政府去年批准了美國萊豬進口，希望幫助其最重要的「國際支持者」美國掃除障礙，達成自由貿易協議的絆腳石，美國廣泛使用萊克多巴胺，並表明它是可靠的合作夥伴。

天然氣接收站將確保台灣這座「半導體生產島」的能源供應，並將該項目重新安置在離岸更遠的地方，以盡量減少對珊瑚礁的影響。但公投要求徹底搬遷。選民拒絕了這些提議，選擇依照政府希望的方式進行，儘管投票率很低。

要讓公投通過，在大約2000 萬合格選民，中至少需要 25% 投贊成票，相當於大約 500 萬票，最後，大約有 400 萬人對這四個問題投了「不同意」，比投「同意」的人還多。

國民黨主席朱立倫表示，結果「並不理想」，並表示歉意。

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