Omicron擋不住！　日本3000萬人提前打第3劑　縮短間隔時間

▲醫護人員、患有疾病的安養中心長者以及安養中心員工的第3劑接種間隔時間將從8個月縮短至6個月。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本為因應新變異株Omicron來襲，首相岸田文雄17日宣布將採取新的「綜合強化措施」，並以預防、檢查以及早期治療為三大主軸，同時將部分施打第3劑疫苗民眾的接種間隔從8個月縮短至6或7個月，預計有3100萬人可提前施打第3劑疫苗，希望藉此提高防疫效果。

根據《共同社》報導，日本日前已經出現Omicron感染案例的本土傳染，當局不敢大意，再度提高防疫政策的封鎖強度。而在疫苗接種上，首相岸田文雄17日也宣布，擁有高感染風險的第一線醫護人員、患有疾病的安養中心長者以及安養中心員工的第3劑接種間隔時間將從8個月縮短至6個月，預計將由1470萬人受惠。

▲日本當局決定將高齡長者施打第3劑的間隔時間縮短。（圖／路透）



另一方面，自2022年2月起，也將開放所有65歲以上長者接種第3劑，而接種間隔時間則從8個月縮短至7個月，預計1670萬人受惠。而醫護人員只要施打第2劑滿6個月，無須接種券也能直接施打疫苗。

除此之外，日本當局同時與各地方政府合作，強化檢測制度，針對因身體問題無法接種新冠疫苗的民眾，開放他們在年底前可以免預約進行免費的檢測。

為了縮短接種間隔，日本政府將追加投入站保管的500萬劑莫德納疫苗庫存，強調這樣的數量加上目前的疫苗庫存足以應對新的提前接種計畫。