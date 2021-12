美期刊預測：台灣10年內擁核武　「新興核武國」日韓也入榜

▲日本今年防衛白皮書指出,北韓導彈能搭載核武,對日本構成直接威脅。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國期刊《外交事務》針對「擁有核武的國家數量10年內是否會增加」,徵詢50位外交安全專家意見,結果同意和否定意見各半,而同意的專家則認為,亞洲局勢相對不穩,未來可能會發展的國家包含台灣、南韓與日本。

最新一期《外交事務》(Foreign Affairs)期刊針對「擁有核武的國家數量10年內是否會增加」(Will More States Acquire Nuclear Weapons)的問題,徵詢50位國際級外交安全專家意見,結果顯示有6人表示「非常認同」、15人「認同」、19人「反對」、2人「非常反對」,另外還有8人保持中立,代表正反方意見各半。

