印度議員開玩笑：若性侵不可避免「那就躺下享受」　議長一聽狂笑

▲印度卡納塔卡邦前議長性侵當作玩笑來比喻,而現任議長聞言也跟著大笑。(圖/翻攝自印度議會畫面)

記者張寧倢/編譯

印度卡納塔卡邦(Karnataka)議會前議長庫馬爾(K. R. Ramesh Kumar)16日在議場作出令人震驚的冒犯性發言,「如果性侵不可避免,那就躺下來享受。」然而,當他講出如此麻木不仁的言論時,其他議員們卻笑了出來,引發女性議員怒火,但庫馬爾拒絕在媒體鏡頭前道歉。

根據《每日郵報》報導,有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾是南部卡納塔卡邦的首府,然而,邦議員的思想似乎跟不上當地先進的資訊工業。邦立法議會16日正針對農民權利展開激烈辯論之際,前議長、現任國民大會黨議員庫馬爾以冒犯言論來比喻情況,「有句話是這麼說的,當性侵不可避免時,那就躺下來享受它。」(There is a saying: When rape is inevitable, lie down and enjoy it.)

Rape Jokes in Karnataka assembly



Congress leader Ramesh Kumar says 'There is a saying, When rape is inevitable, lie down and enjoy it". pic.twitter.com/iA2SUfdmbz — Wali (@Netaji_bond_) December 16, 2021

現任議長凱格里(Vishweshwar Kageri)聞言不但沒有出言譴責,還和其他議員們一起笑了出來。他開玩笑說,自己習慣袖手旁觀,無法遏制議院的混亂,任由爭吵持續下去。凱格里17日拒絕在議會上進一步討論這個問題,「我們都尊重女性,努力確保對女性的尊重不會被淡化,我認為沒有必要再提出這個議題並引發爭議。」

Look at the arrogance of Congress MLA Ramesh Kumar who said women should enjoy rape. He should be thrown out of the house. Due to such people the horrific crimes against women are increasing every single day in INDIA. pic.twitter.com/7fsvru7Zn4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 17, 2021

庫馬爾的言論引發女性議員的憤怒,要求道歉。庫馬爾隨即在推特上發文,為自己「冷漠和疏忽」的言論向大眾道歉,「我的意圖並非輕視或貶低,而是未加思索地即興發言,今後將仔細斟酌我的言辭。」然而,他17日被記者堵訪,卻不斷揮手、邁步向前,拒絕在鏡頭前道歉,且當他接受《今日印度》電訪時仍再次拒絕道歉。他更表示,「我沒有說錯什麼」(I have said nothing wrong)、「這只是一種說法,而你可以從中得出任何你想要的推論。」

"I have said nothing wrong", "it's just a saying", "You can derive any inference you want" : MLA Ramesh Kumar says as he refuses to apologise to the crass comment on Rape he made in the Karnataka assembly



He had earlier said"When rape is inevitable, just lie down and enjoy it". pic.twitter.com/s9uPKTc0BR — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) December 17, 2021

這已經不是庫馬爾第一次把性侵當成玩笑話了,2019年他反擊貪污指控時也做出類似的比喻,「我被強暴過一次,但就像每一位受害人一樣,我感覺自己像被強暴了很多次。」報導稱,儘管印度政治人物與警察局長承諾要嚴肅對待性暴力問題,但印度的性侵案件定罪率仍低於30%,且過去至少10年內的數據都是如此,另外,印度每年大約有5分之1的性暴力受害人年齡低於18歲以下。

