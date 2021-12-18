3天後到期！屆效莫德納還有3萬劑　北車接種站最新施打人數曝

▲指揮中心於台北車站大廳西側迴廊設置莫德納接種站。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

為了鼓勵打莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心本月5日起於台北車站設置疫苗接種站，累積接種已經超過3萬人次。指揮中心發言人莊人祥今（18）日表示，目前尚有3萬劑莫德納疫苗即將在12月21日屆效，會盡量打完。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布最新新冠疫苗接種數據，昨日共打9萬9,582人次，目前疫苗人口涵蓋率第1劑 79.44%、第2劑65.51%、第3劑追加劑接種率0.24%。

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指揮中心日前已宣布延長台北車站莫德納接種服務至12月21日，並提供禮券贈品為誘因，指揮中心今日也公布最新數據，昨日接種1,917人次，截至12/17累積接種30,044 人次。

而莫德納屆效使用也引發關注，莊人祥日前證實，莫德納屆效疫苗除了接種疫苗之外，當然可能有其他的運用，例如給實驗動物施打，以12月7日屆效的疫苗約有約392劑轉提供動物實驗使用。

莊人祥今日受訪表示，國內仍有3萬劑即將屆效的莫德納疫苗，將在12月21日屆效，接下來3天會盡量打完，至於是否會再用於動物實驗，莊人祥也坦言，還是有學術單位提出研究需求，但會以接種為優先。

▲台北車站疫苗接種站延長設置至21日。（圖／指揮中心提供）