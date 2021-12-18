沖繩美軍基地疑爆「Omicron群聚」！99人確診　美卻拒配合基因定序

▲駐沖繩美軍基地疑似出現Omicron群聚感染案例，但美方卻拒絕將檢體交由日方基因定序。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩駐日美軍「漢森基地」17日宣布出現大規模群聚感染，共有99名剛從美國抵達當地的美軍士兵確診。另外還有一名在該基地工作的日本人確認感染新變異株Omicron，成為沖繩首例。然而由於該名男子並沒有海外旅遊史，因此當局懷疑感染源應該是來自同樣爆發群聚的漢森基地，然而美方卻以保護個資為由，稱若不是將檢體送回夏威夷，將拒絕配合對其餘99名美軍士兵進行基因定序。

根據《琉球新報》、《琉球時報》報導，沖繩縣知事玉城丹尼17日召開記者會宣布，當地出現首例Omicron感染案例，感染個案是在駐沖繩美國海軍「漢森基地」工作的日本籍工作人員。而美國先前陸續派遣海軍部隊至漢森基地，然而其中卻有99名士兵發生群聚感染，由於該名50多歲的日籍工作人員並沒有出國史，因此無法排除兩者之間的關聯性。

該名男子的家人與同事中，共有10人被匡列為密切接觸者。另外漢森基地還有一名相關工作人員與其密切接觸者疑似感染Omicron，目前仍在進行基因定序，不過已經確定他們與該名確診Omicron的50多歲男子並無接觸。

沖繩縣政府認為，該名男子在漢森基地內感染的可能性極高，因此要求漢森基地配合進行基因定序，但美軍卻表示，目前駐日美軍基地中並沒有可以進行基因定序的器材，如果有必要基因定序，為了保護個資，必須將檢體送回美國分析，拒絕將檢體交由日方檢測。

美軍表示，如果將檢體送回夏威夷檢測，至少需要2週的時間結果才會出爐，對此，沖繩縣政府也已經收到相關回應，並要求美軍盡快進行基因定序，同時禁止漢森基地的相關人員外出。知事玉城丹尼則是再度嚴厲要求美軍，包含政府與部隊指揮官在內，都應該採取嚴正的防疫措施。

另一方面，漢森基地爆發的99名士兵群聚感染案例，全員都已經接種完2劑疫苗，且登機赴日前的PCR檢測皆呈陰性。