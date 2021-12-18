桃園檢疫旅館驗到病毒！清消後「個案房間仍有1處陽性」Ct值曝光

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園檢疫旅館群聚已經有7人感染同一Delta病毒株，其中6人從境外移入改列本土，感染途徑持續釐清初步傾向為環境，但還需釐清。指揮中心發言人莊人祥今（18）日說明，該旅館於清消完成後進行150處採樣，仍發現某個案房間有1處出現陽性，Ct值39，病毒量低；但也意味清消還有需加強之處。

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▲桃園防疫旅宿群聚事件擴大採檢470人。（圖／指揮中心提供）

桃園檢疫旅館群聚是案16851於11日自主健康管理期滿時採檢確診，進一步擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查，發現在同期間防疫旅館有8人確診，除5樓個案病毒量低無法定序，其餘7人病毒序列一致，含案16851在內有6人（案16768、16841、16851、16856、16821、16865）住在6樓，另1名8樓16862，都感染同一株Delta。

指揮中心回溯11/22~12/10期間可能感染住客進行匡列、追回採檢，並召回到集中檢疫所，另還有本案旅宿員工、現住旅客、社區接觸者等，共470人進行採檢，除先前已經發現的陽性個案（案16862、16865、16872）外，並無新增陽性確診個案。

陳時中昨表示，目前認為環境可能性相對高，也持續檢視相關錄影帶跟當事人及其他查證，而空氣傳播可能性也不排除，所以要求這次檢測對通風系統或排風要特別注意。

莊人祥說，檢疫旅館房間已經進行清消，並於清消後採檢環境檢體150支，於某個案房間發現1支陽性，Ct值為39，由於這是清消後採檢仍然可發現的病毒，代表旅館業者或環保單位在清消上有需要加強的地方。

至於群聚感染途徑，莊人祥表示，會持續請專家來看，以相關資料進行釐清。

▲案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）