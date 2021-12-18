拿刀抵脖逼復合！噁男要求「最後一次」　遭拒竟惱羞在樓梯間硬來

▲苗栗男要求女友復合不成，竟性侵對方得逞，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

苗栗男子不滿女友提出分手，竟拿著偷來的鑰匙潛入女友家，並持刀抵住對方喉嚨逼迫復合，所幸女子趁機將小刀丟下一樓，自己也隨即衝下樓，但仍遭到男子抓住，並在樓梯間性侵得逞。案經女子報警，法官依加重強制性機罪將男子判刑7年4個月。

根據判決，男子與女子透過線上遊戲結識，兩人進而交往，而男子於2021年農曆新年期間曾到女子家暫住幾天，因此取得了女子住處鑰匙。不過，2人交往一陣子後，女子因男子情緒不穩定而提出分手。

豈知，男子仍不斷試圖挽回，並決議若對方堅持分手，就要硬上她。一直到同年3月初，男子拿著偷來的鑰匙潛入女子的透天住處，而其隨即上到2樓女子的房間內。當時女子因聽見異想而驚醒想像弟弟呼救，沒想到男子卻拿起小刀抵住她喉嚨，讓她不敢大聲呼喊，直到女子弟弟離開後，男子才將小刀放下，並要求與女子發生關係。

女子當時趁機將小刀丟往1樓，並趁男子不注意立刻衝下樓，但仍遭到男子抓住，最終在樓梯間遭到男子性侵得逞，而她也因此受有左前臂抓痕、左手腕及大拇指間瘀青、左前大腿瘀傷及抓傷、下體紅腫等傷害。

案經女子報案，男子對於犯行坦承不諱，而法官審理後認為，男子僅因為一己私慾，就私自闖入女子住處，甚至持凶器強行性侵得逞，讓女子身心受到極大傷害，事後表明不願和解，法官最終依法將男子判刑7年4個月。案經上訴二審，但仍遭到法官駁回。全案可上訴。