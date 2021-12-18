64歲性感阿嬤！穿比基尼露出渾圓雙峰　羞曝：18歲小鮮肉來搭訕

▲當年才48歲的萊絲莉麥斯威爾成為一名健身教練，隔年就獲得第一面健美比賽獎牌。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲64歲性感健身奶奶萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）多年來保持姣好身材，大方秀出川字腹肌和渾圓雙峰。她與20歲孫女經常到健身房報到，不但曾經被誤認為姊妹，更有18歲小鮮肉前來搭訕，而面對即將來臨的聖誕跨年假期，她也分享自己的小秘訣。

▲萊絲莉麥斯威爾與孫女經常一起上健身房。（圖／翻攝自IG）

紐約郵報報導，萊絲莉麥斯威爾來自墨爾本，多年前與小她13歲的前夫離婚之後，下定決心在身材下功夫。在過去這14年，她始終遵循一套自己的瘦身養生法，一周固定運動5次，和20歲熱愛健身的孫女提亞（Tia）一起上健身房，甚至曾被誤認成姊妹，或遇到年輕男性搭訕，其中最小才18歲。

面對即將到來的聖誕跨年假期，萊絲莉麥斯威爾鼓勵大家把甜食換成高蛋白食物，避開含糖酒精飲料，「飲食建議是多吃火雞肉，不是蛋糕，飲料和酒類也要少喝，因為這些都是空有熱量（empty calories），通常會轉化成身上的軟脂肪。」

萊絲莉麥斯威爾建議，即便大餐擺在眼前，在一道道菜餚之間要稍稍休息一下，「沒必要吃所有放在你眼前的食物，只要稍等片刻，暴食的感覺通常會消失。」此外，飯後健走（power walk）也是燃燒卡路里的好方法，可以訓練腿部、臀部的肌肉，也對核心訓練有好處。

她也直言，其實只要願意就能活得更年輕，而這取決於你如何透過健康飲食及健身來照顧自己的身體。