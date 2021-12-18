快訊／今增13例境外移入！持續無本土

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天本土持續+0！中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內無新增本土病例，另增13例境外移入；確診個案中無人死亡。

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指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為6例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16898、案16900、案16904、案16906)、英國(3例，案16899、案16905、案16908)、美國(2例，案16903、16910)、西班牙(案16901)、柬埔寨(案16902)、菲律賓(案16907)及新加坡(案16909)入境，入境日介於今(2021)年12月3日至12月17日。

▲▼12/18境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,747,250例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,727,825例排除)，其中16,799例確診，分別為2,146例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。