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台灣急凍　日本也迎最強寒流！札幌「24小時降雪量」飄破歷史紀錄

▲▼日本大雪,日本暴雪,北海道暴雪,北海道大雪,日本寒流,日本冬天。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本迎來本季最強寒流。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

台灣17日因鋒面掠過、強冷空氣南下，急降10度，與此同時，位於北部的日本也迎來本季最強寒流，日本海一側降下大雪。另外，北海道札幌與小樽的24小時降雪量也分別來到55公分、53公分，創下觀測史上的最高紀錄。受到強風、大雪以及路面結凍影響，各地也陸續傳出交通意外，國內線航空被迫取消。

綜合《富士新聞網》、《北海道新聞》、《日本放送協會》報導，以日本海一側為主，包含北海道在內各地降下大雪，其中札幌市在18日上午5時所觀測到的24小時積雪量來到55公分，小樽市18日上午2時前則觀測到53公分，皆為1999年日本氣象觀測史以來的最大降雪量。

▲▼日本大雪,日本暴雪,北海道暴雪,北海道大雪,日本寒流,日本冬天。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼突如其來的大雪，導致路上積雪深厚，民眾紛紛忙著除雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本大雪,日本暴雪,北海道暴雪,北海道大雪,日本寒流,日本冬天。（圖／達志影像／美聯社）

北日本的日本海側也陸續出現強烈陣風，其中北海道與新瀉18日分別觀測到最大陣風每秒20公尺、東北與北陸地區則是最大陣風每秒18公尺。氣象廳表示，接下來最大陣風每秒可能來到30到35公尺。

截至18日上午4時為止，全日空與日本航空分別有14航班受到影響。截至下午1時為止，JR北海道至少有73班列車因大雪延誤或取消。氣象廳也緊急呼籲，接下來可能會出現伴隨強風的暴風雪，路面可能出現結冰，同時有停電可能，因此務必要小心謹慎，以防發生事故。

氣象廳表示，日本到受到本季最強寒流襲急，大雪將持續至19日，嚴寒則至少會到21日。此外，光是北海道內的173個地區，就有111地觀測到本季最低溫。

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