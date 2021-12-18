北韓百女遭特務「施酷刑性虐」致死！超扯罪名曝　金正恩也管不了

▲今年有數百名女性因使用中國手機被北韓當局逮捕，此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

北韓情報單位兩江道保衛局今年1月至12月8日間，以使用中國產製的手機為名，逮捕了數百名20至40歲的女性，並在拘留和審問後，將嫌犯送往勞改營或政治犯收容所。在拘留期間，這些嫌犯慘被調查人員和警方無止盡的折磨和性侵，苦不堪言。據悉，金正恩今年初曾嚴厲批評國安部的暴行，但情況依舊未見改善。

據Daily NK報導，北韓2020年表決通過了《反動思想文化排擊法》，不允許國人進口、傳播、觀看南韓的電影、電視劇、書籍、音樂和照片，就連使用南韓式腔調說話或模仿南韓的舞蹈或唱歌方式，也會被強制勞動2年。

最近有消息傳出，北韓今年捕捉了不少使用中國手機的用戶，將他們吊在天花板上、電擊或將他們暴露在極冷或極熱的環境中審訊。在拘留期間，嫌犯被警方或調查人員性侵和毆打的消息也時有耳聞，不過由於被送到拘留中心的人都已被認定為是間諜或國家的叛徒，因此即使嫌犯被毆打致死或被性侵也無人問津。

▲金正恩曾痛批國安部嚴重侵犯人權，但情況未見改善。（圖／路透）

Daily NK指出，今年4月，當局的電子設備檢測到，一名30多歲的金姓女子使用中國手機與中國友人聯絡，於是以間諜罪將她送到國安部的拘留中心。報導稱，金女在第一天被迫雙腿夾著一根木棍、跪著接受審問；隔天她又被倒吊在天花板，並以倒栽蔥的方式將她的頭浸入水中，直到金女承認自己是間諜為止。

今年5月，惠山一名20多歲的朴姓女子從脫北者那裡收到一筆錢，並在網上洩露北韓的食品價格和市場匯率等機密，而被國安當局逮捕，並送往國安部的拘留設施。在審訊過程中，她多次慘遭警衛性侵，儘管她大喊大叫並進行抵抗，但可憐的朴女最終仍被警衛毆打至頭破血流、肋骨骨折，重傷慘死。

知情人士指出，由於拘留所的保密程度和政治監獄一樣嚴格，因此只要內部出了人命或是爆出性侵事件，當局都會在極度保密的情況下解決。據悉，北韓最高領導人金正恩今年初曾批評國安部「嚴重侵犯人權」，但相關單位「依舊野蠻」，以至於人們現在都盡量避免談論敏感話題，就連與家人交談都小心翼翼的。