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Omicron症狀不比Delta輕！2劑疫苗效力剩20%　加強劑恐只能擋2個月

▲▼新冠,Omicron,疫苗。（圖／路透）

▲英國研究顯示，Omicron的症狀不比Delta輕，但還好加強劑仍可避免80%的有症狀感染，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國倫敦帝國理工學院發現，沒有證據表明Omicron的危害性比Delta低，而且之前染疫所產生的抗體幾乎無法抵禦Omicron，施打2劑疫苗的防護力也低於20%，顯示Omicron對公眾健康構成了重大而緊迫的威脅。還好，加強劑仍可避免近80%的有症狀感染，不過加強劑的效力或許也只能維持2個月。

綜合外媒報導，倫敦帝國理工學院在迄今規模最大的Omicrom免疫逃脫研究中，對英格蘭11月29日至12月11日期間，PCR檢測確診為陽性的全部病例後進行追蹤研究後發現，儘管目前感染Omicron後出現重症住院的人數不多，但沒有證據表明Omicron患者的嚴重程度和住院率比Delta低。

研究團隊估計，Omicron的再感染風險是Delta變種病毒的5.4倍，而且人們染疫後產生的抗體，在抵禦Omicron的效力可能低於19%；這與打過2劑AZ或輝瑞（BNT）疫苗的防護力差不多，因為研究團隊估計，施打2劑AZ或輝瑞疫苗後的防護力介於0至20%。

▲▼新冠,Omicron,疫苗。（圖／路透）

領導這項研究的教授佛格森（Neil Ferguson）指出，「本研究提供了進一步證據，顯示Omicron極有可能躲過感染過新冠或疫苗接種所產生的保護力，這意味著Omicron對公眾健康構成了重大而緊迫的威脅。」

倫敦帝國理工學院的聲明指出，在這種情況下，施打新冠加強劑變得極為重要，因為加強劑將顯著提高人們的防護力，並避免55%至80%的有症狀感染，不過加強劑可以抵禦Omicron多久是另一個懸而未決的問題。

研究團隊指出，考慮到目前2劑疫苗的效力急速下降，因此他們認為，在最糟糕的情況下，加強劑預防80%住院率的效果或許只能維持2個月，因此發展長期的抗疫策略變得非常重要，而最理想的情況是開發針對多種變種病毒的疫苗。

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