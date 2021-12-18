小猴子被狗殺死　猴群發狂反攻「屠殺250狗」！拖到高處暴摔奪命

記者詹雅婷／綜合報導

印度村莊出現驚悚一幕，村民透露，前陣子狗群殺死一隻小猴子之後，當地猴子展開反攻報復，把狗拖到樓頂或樹上等高處往下扔，至少有250隻狗被殺害，如今就連人類也慘遭波及，被猴群追趕攻擊。

▲猴子把狗拎起抓走。（圖／翻攝自YouTube）

綜合News 18、每日郵報報導，事發於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的村莊，當地猴子只要一見到狗，就會把狗拖到高處，向下重扔奪其性命。依據當地流傳的照片，猴子徒手抓住一隻小狗，爬上建築物走在邊緣處。

外傳光是11月就有至少250隻狗被猴子殺死。在人口僅5000人的Lavool村莊，當地村民致電通知有關機構處理此事，要求圍捕猴子，但官員到現場後，仍無法解決問題，連一隻猴子都沒抓到。當地村民隨後決定採取行動，想靠自己保護狗群，但也有人在救狗的過程中，從高處摔下。

更令人擔憂的是，如今猴群似乎也開始把焦點轉向人類，開始追逐孩童，目前已有學童被猴子襲擊的事件發生。依據影片，當地婦女孩童在路上狂奔，多隻狗似乎是想保護孩子，因而追趕猴子。

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