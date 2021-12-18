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「王力宏騙生3胎」小粉紅罕見同條心　鄉民PK演藝圈生態：台灣輸了

▲▼ 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

▲李靚蕾自曝，生三胎幾乎都是獨自面對與育兒 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

網搜小組／劉維榛報導

李靚蕾發射「5000字核彈級」毀滅文，指控王力宏不想「喜歡的女生」被叫做小三，因此堅持與她離婚，「優質偶像形象」一夕間黑掉。而台灣鄉民與對岸小粉紅「罕見同陣線」，一致砲翻王力宏渣爆行為，更分析「台灣人對演藝圈超寬鬆，應該是全世界最爽的演藝圈，就是去了大陸又不知道收斂才爆炸吧！」

李靚蕾與王力宏8年婚姻猶如悲劇，她生了2女1男，「我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒」，尤其面對老公約砲、不回家，甚至遭言語霸凌、羞辱等，李靚蕾也選擇忍氣吞聲．。如今李靚蕾被逼迫離婚，她無法接受王力宏卻獨善其身，「我和你媽卻乘載了所有的輿論和負面新聞」、「你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。我以後還有很長的人生要過。」

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一名網友在PTT直呼，看完李靚蕾8年婚姻過得痛苦不堪，對比王力宏狠斬婚姻後，在微博上卻是一副輕描淡寫，「靚蕾和我的私生活很簡單很單純」，讓粉絲傻眼不已。而王力宏的離婚聲明底下，對岸網友各個火冒三丈，讓原PO也驚呆，「哇賽～留言超過十萬條，每分鐘數百條增加，中國網友怎麼比灣灣還激動呢？」

▲李靚蕾發文。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲李靚蕾PO家庭合照，如今看來格外諷刺。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

對岸網友氣炸痛罵，「你的私生活好『單純』」、「下頭男」、「私生活單純？我真的是想罵人MD！從小粉到大，沒想到你會塌房塌成這樣，太失望了真的！你算什麼男人」、「你的私生活！不簡單！也不單純」、「出軌、嫖娼、婚騙、冷暴力，女方這叫單純嗎？你要臉嗎」。

兩岸網友難得同陣線，而PTT文上，台灣鄉民也砲火四射，認為王力宏根本把李靚蕾當生孩機器人，「騙子宮的男人當然該罵啊」、「水能載舟亦能覆舟，不乖踢到鐵板了」、「子宮機器生到兒子就報廢的概念」、「大概會躲去美國吧，嘻嘻」、「看到其中一則：灣灣的男明星都好會玩啊」。

不僅如此，有網友也分析台灣演藝圈對於「出事藝人」卻都沒轍，「我覺得他們在台灣根本沒事欸，台灣人對演藝圈超寬鬆，應該是全世界最爽的演藝圈，就是去了大陸又不知道收斂才爆炸吧」、「沒事中國人，有事台灣人」、「中國對這種劣跡藝人絕對封殺，在台灣吸毒的，劈腿的，亂搞的，對父母不敬告上法院的，沉寂個幾月只要有台灣價值照樣橫行無阻，唉...中國與台灣怎麼選啊」。

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