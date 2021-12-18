英研究：加強針對「防Omicron重症」效力達86％　低於Delta的97％

▲英國已有45.8％的民眾接種第三劑加強針。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國Omicron病毒的感染數已達近1.5萬例，政府急推民眾施打第三劑疫苗，最新研究也指出，雖然現階段的新冠疫苗沒辦法完全阻止感染Omicron病毒，但施打加強針後對Omicron重症的防護力達到近86％。

根據BBC報導，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研究團隊做出的預測模型顯示，接種兩劑疫苗的人對抗Omicron病毒的效力降低了20至40倍，而施打第三劑加強針後，對抗Omicron病毒重症的效力則達到80％至85.9％之間，但還是低於對抗Delta病毒的97％。

專家表示，目前還無法確認Omicron病毒到底是溫和的還是嚴重的，倫敦帝國學院教授加尼（Azra Ghani）表示，可能還需要幾周的時間才能完全明白這點，但現階段的研究結果證明加強針仍有保護力，各國政府現在就需要訂定施打計畫。

美國先前的研究數據顯示，儘管疫苗無法避免染上Omicron病毒，但對於預防染疫後重症仍有顯著效果；mRNA疫苗對重症的保護力是86％，對有免疫疾病的人來說是67％，施打完第三劑的人則有91％。

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