王力宏離婚他慘遭波及！老婆一連串抱怨「撂1句狠話」　人夫急喊冤

▲李靚蕾與王力宏情斷8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏Instagram）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾昨（17）日晚間發長文痛擊王力宏，不僅在婚後仍約炮、召妓，甚至「每個城市都有唯一的炮友」，王子形象瞬間破滅，對此，有男網友日前無奈表示，王力宏離婚新聞出來後，老婆開始對我進行一長串的抱怨，說他疏忽陪伴，認為給錢就可以解決一切，「有人也被這次王力宏事件牽連的嗎？」

該名人夫在PTT發文，「王力宏離婚害我被我老婆嗆」，老婆上一秒還傳兒子的照片，怎料下秒突說「王力宏也離婚了」，接著開始抱怨他疏忽陪伴，不在意孩子成長的過程，覺得拿錢給家裡就可以解決一切，「反正有錢有老婆就好，那結婚生小孩幹嘛？自在當戀人就好」，還撂下狠話「我要開始找公托跟保母了」，暗示原PO要改變。

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原PO不禁喊冤，「我就在上班阿，只要放假基本我都帶老婆小孩去踏青、逛逛賣場、去旅遊等等」，不懂老婆為何上一秒還好好的，下一秒就變臉，「為何女性看到名人離婚反應會這麼大，王力宏離婚到底乾我屁事啊？有人也被這次王力宏事件牽連的嗎？」





▲原PO被老婆念。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友討論，「那邱澤結婚你有被罵嗎」、「趁這個機會，出櫃吧」、「你就回她，妳老公我有去親別的男人嗎」、「我爸今天應該也中槍了」、「有錢也有錯」、「家庭問題我一率建議離婚」、「在家顧小孩真的會悶，最佳方式還是她去上班」。

事後，原PO又發一篇文指出，跟老婆在一起8年，今年年初才結婚，目前兒子剛滿8個月，因為孩子的關係老婆離職，全職在家帶小孩，可能因為長期待在家顧小孩，心情難免受到影響，最近兩人也常常為了孩子的事情吵架，不過很快就和好了。

原PO笑說，「那一天會發文純粹覺得衰小 ，又有點好笑，老婆後來也承認我最近過得太安逸，想嗆我一下」，他也把該篇貼文給老婆看，「老婆也是邊看邊笑，沒放在心上啦，夫妻之間難免會鬥鬥嘴 吵吵架 正常能量釋放啦」。