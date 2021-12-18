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「不論男女，離婚常見體質」她曝5點渣爆　網嘖：王力宏全都中

▲▼ 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

▲李靚蕾IG上還留著兩人的合照！（圖／翻攝李靚蕾IG）

網搜小組／劉維榛報導

「優質偶像」王力宏遭李靚蕾報復性起底私生活雜亂，一夕成了渣男。對此，律師賴瑩真拋出5個離婚常見的體質，網友最無法接受媽寶。李靚蕾5千字寫下王力宏罪狀，最終離婚原因讓人心疼，「你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我。」

處理無數的離婚訴訟案件，也看透婚姻墳墓的美女律師賴瑩真，今（18）日她一早在粉專剖析「不論男女，離婚常見體質」，「5個渣點」徹底戳中眾人的心坎裡，文末還Hashtag王力宏，如下：

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1、時間管理大師
2、媽寶
3、摳門
4、（冷）暴力
5、嫖、賭

文章曝光後，底下網友咋舌一片，其中對於「媽寶」特別無法接受，「我看完李（靚蕾）的全文，我覺得她前段寫女性在婚姻中的角色選擇與家事有償代價的概念，根本就媲美教科書的應用」、「媽寶是一定要的」、「『嫖』向北方」、「媽寶真的不ok」、「這男的剛好全中」、「媽寶就算了，還是個渣男」。

▲李靚蕾發文。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei）

▲李靚蕾控訴，王力宏好幾個月沒回家！（圖／翻攝李靚蕾IG）

王力宏與妻李靚蕾8年婚姻玩完，女方也不是省油的燈，在私人微博與IG上，寫下5000字長文痛訴婚後的種種不堪，「嫁給你這麼多年，被你和家人不斷地懷疑...羞辱和冷暴力」、「你向我訴苦求救，我伸出援手，我單純以為我在拯救我愛的人於水火，但後來回過頭才發現原來，我只是你手中的一枚棋子。」

8年生下3胎過程，李靚蕾直言幾乎都是獨自面對，「如果我當初知道，我生完這三個孩子你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，我是不會答應的。」

另外，李靚蕾也指控，王力宏常常不回家，甚至與已婚有小孩的女生約砲，並一起騙砲友的老公，以及記錄召妓對象的特徵，有些疑似是身邊工作人員。

最讓李靚蕾痛心的是，已選擇退出王力宏的生活，也不吵不鬧，就是盼著孩子的爸能回家，「 但是你還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。我不願意離婚你就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。」

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