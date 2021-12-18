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網瘋傳美國恐再掀校園暴力槍擊！引白宮緊急闢謠　FBI涉入調查

▲▼近來TikTok傳出有指稱將發生校園暴力、槍擊情事的相關內容。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲近來TikTok傳出有指稱將發生校園暴力、槍擊情事的相關內容。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

知名短影音平台TikTok從本周起出現有傳聞指出美國校園恐怕將爆發血腥槍擊案，該支影片間接鼓勵校園暴力。對此TikTok表示，目前在該平台上尚未找到相關可信的威脅與證據；而儘管美國針對校於暴力提升警戒，不過聯邦調查局（FBI）卻也表示尚未發現任何可信證據。

根據《路透社》，美國科羅拉多州11月下旬接連發生學生遭槍擊的意外，而密西根州牛津市某所高中也傳出15歲高中生持半自動手槍朝校內學生射擊，造成至少3死8傷，因此部分處於高度警戒的學校發出警訊給家長、同時要求加強維安，甚至有數個校區取消整天的課程。

對此，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於當地時間17日在推特發文表示，「白宮與聯邦執法機構正在持續密切關注，近來社群媒體上傳出的關於校園暴力情事等威脅。不過者提醒著我們，有多少小孩與家長們活在校園槍擊暴力的死亡威脅與恐懼中，我們無法接受這項事實！」

美國FBI表示目前已完成相關威脅訊息的檢視，而美國國土安全部也在推特發文緩頰，表示目前尚無具體可信的情報與資訊證實校園將面臨何種威脅。對此，TikTok也安撫閱聽民眾，「地方相關當局、美國FBI與國土安全部都已證實未發現任何可信威脅，也因此我們正致力於移除任何危言聳聽的警訊，這些違反錯誤訊息政策的內容。」

TikTok承諾，若發現任何人或勢力在平台上宣傳暴力行徑，將會移除內容、同時通報相關執法當局。

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