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昆蟲館疑遭噴精！辣人妻崩潰報警　人夫挨告超錯愕：那是汗水

▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲北市人妻懷疑自己遭性騷噴精崩潰報警，人夫被告傻眼急撇清，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名女子帶著2名小孩參觀昆蟲博物館，過程中曾與一名簡姓人夫擦身而過，女子驚覺遭到摸臀，對方疑似還在她身上留下精液，她返家後崩潰報警。對此，簡男否認犯行，辯稱自己是擦汗、甩汗，根本沒有碰觸到女子，而法院事後也將女子衣物送檢，但並無可以斑跡、指紋等，且監視器畫面中，簡男也確實沒有任何猥褻動作，最終判簡男無罪。

根據判決，女子2020年5月17日下午帶著孩子參觀昆蟲博物館，而當時大家都在參觀動物，突然一名男子從女子右方與她擦身而過，她當下便感覺到臀部遭觸碰，且還留下疑似精液的白色液體，她立刻衝去洗手，並在出入口處找到簡男，卻又一時婦人之仁想算了，但回家後又若有所思，最終在丈夫的陪伴下到警局報警。

簡男到案後辯稱，當天是在地下室通風不好，他又一直在流汗，「我有甩、抹擦汗」，因為臉部下方積汗，他是在擦積汗，加上正在找小孩，才急忙甩手去找，強調自己沒有觸碰到女子臀部。

法官事後勘驗現場監視器畫面，畫面中簡男確實有疑似因感覺悶熱而拉扯口罩的動作，但並沒有看見其他猥褻或裸露動作，再者，女子的褲子送檢後，也沒有任何可疑斑跡，以酸性磷酸酵素檢測結果，也呈陰性反應，法官最終採信簡男說詞，判他無罪。全案可上訴。

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