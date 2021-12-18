新冠大流行何時結束？輝瑞預測最快2024年：部分國家疫情將轉型

▲在Omicron出現後，輝瑞做出新預測，認定疫情直到2024年都仍會存在。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc）17日預測，新冠疫情在2024年之前不會結束，部分地區未來1至2年期間的確診狀況，將維持在大流行狀態，但與此同時也會有一些國家疫情會轉型為區域性疾病，確診數量低且可管理控制。

首席科學總監道斯頓（Mikael Dolsten）提到，世界多國2024年的新冠疫情將轉為區域流行病，但確切發生的時間點以及方式，均取決於疾病演變、各地如何有效部署疫苗及治療，還有如何公平分配疫苗至接種率低的地區，而新變異株也會是影響疫情大流行的因素之一。

路透指，在Omicron出現前，美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾預測，美國疫情大流行階段將會在2022年結束，但在Omicron出現後，輝瑞就做出新的預測，認定疫情直到2024年都仍會存在。新變異株Omicron比原始新冠病毒多出至少50個突變，這也降低2劑疫苗的效力，迅速引發全球高度關注。

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