南韓再暴增7314例！重症患者「首度破千人」殘喘　餐廳限21時停業

▲南韓新冠重症患者首度飆破千人大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從實施「與病毒共存」（With Corona）以後，疫情急轉直下，至今已連續第4天新增確診超過7千例，而重症患者也終於首度突破千人大關，即便2劑完整疫苗接種率為81.8%（4202萬4307人），還是無法壓下升溫失控的疫情。對此，政府宣布從18日起實施為期16天的特別防疫對策，餐廳、咖啡廳等限制晚間9時前停業。

根據《韓聯社》，南韓今（18）日上午9時30分通報7314起新增病例，其中境內感染為7284例、境外移入為30例；重症患者飆增至1016人，不僅首度突破千人大關，還創下疫情以來紀錄，與實施「與病毒共存」之前相比足足高出3倍；另外還新增53例死亡。目前南韓共累計55萬8864例確診、4644例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增15例，目前共累計166例（境外移入42例、境內感染124例）。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5420例，占全國新增感染人數比率為74.4%（首爾為2788例、京畿道為2033例、仁川為599例）；釜山新增362例；忠清南道新增238例；大邱新增214例；慶尚南道新增210例；慶尚北道新增139例；忠清北道新增127例；江原道新增126例；大田新增120例；全羅北道新增110例；光州新增55例；蔚山新增46例；全羅南道新增44例；世宗新增43例；濟州島新增30例。

▲南韓從18日起強化防疫手段，餐廳限制營業至晚間9時。（圖／達志影像／newscom）

有鑑於2劑疫苗的「突破性感染」隨著時間推移增加，南韓政府力推已成年人為中心的第3劑接種，截至昨（17）日上午11時已有1000萬480人接種完第3劑，占南韓全國總人口19.5%，其中在60歲以上高齡族群中，已有超過一半（51.2%）的老年人口施打完第3劑疫苗。

另外，南韓政府從18日起實施為期16天的特別防疫對策，首爾的公車、地下鐵從晚間10時起縮減20%的班次，而原本取消營業時間限制的餐廳、咖啡廳、室內體育設施（健身房）、卡啦OK、澡堂等，晚間9時以後須停止營業，電影院、補習班、網咖、賽馬場、親子咖啡廳、按摩業等則為晚間10時前停止營業。

包括婚喪喜慶、周歲宴、大型體育競賽等大規模人數參與的活動或集會，則大幅限制參加人數，若包含未接種疫苗者則限制49人以內；包含完整接種疫苗者則為299人以內。

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