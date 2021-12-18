跨國研究3款疫苗對Omicron無效！　曾染疫並打2劑「這疫苗」最有用

▲新冠肺炎變異株不斷，各國陸續開始施打第三劑疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

美國華盛頓大學（University of Washington）與瑞士藥廠 Humabs Biomed SA.生技的新研究發現，接種2劑美國嬌生疫苗、俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik V）、中國國藥疫苗，對Omicron變異株幾乎沒有保護作用，另外，曾染疫者接種2劑輝瑞疫苗則能使抗體發揮最大效果。

《彭博社》昨（17）日報導指出，研究針對6款疫苗分析對Omicron變異株的作用，其中12名接種過嬌生疫苗者，只有1人產生對Omicron有效的中和抗體，而中國國藥疫苗則在13人中有3人產生有效中和抗體，表現最差的是Sputnik V疫苗，接種的11人全無產生有效抗體。

▲曾染疫過並施打2劑輝瑞疫苗的中和抗體對Omicron最有效。（圖／記者呂佳賢攝）



研究發現，完全健康者接種2劑輝瑞疫苗後，碰上Omicron變異株會減少44倍抗體，但若是曾染義者接種2劑輝瑞疫苗，碰上Omicron變異株僅會減少5倍抗體。

但是報導也提到，這份研究尚未經過詳細的同儕審查，且研究內容僅聚焦在中和抗體的變化，不過中和抗體只是免疫反應的其中一部分，目前另一具保護效果的T細胞仍在研究中。