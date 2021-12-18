公投日！今晨最低10.5℃　「雷伊」大範圍雨彈下週炸台灣

▲白天北台灣轉乾冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

強冷空氣持續發威，截至6點為止，本島最低溫出現在南投中寮10.5度。白天北台灣轉乾冷，下週一「雷伊」外圍環流影響南部有雨，將一直下到週四。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18日)強冷空氣南下，白天起水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨的機率，新竹以南為晴時多雲，白天舒適早晚冷，應注意保暖。

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▲下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近。（圖／翻攝中央氣象局）

各地區氣溫：北部12至18度，中部12至24度，南部13至26度，東部12至24度。明(19)日天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，各地雲量漸增、中南部山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

最新模式模擬顯示，下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。下週二(21日)「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨(右圖)，整天濕涼。

▲中央氣象局18日2時「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，中颱「雷伊」已進入南海，19日起大迴轉並逐漸減弱，21日減弱為熱帶低壓，無侵台機率。17日20時歐洲(ECMWF)模式，模擬下週二(21日)20時累積(12小時)降水圖顯示，台灣附近有大範圍的明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週三(22日)「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩。下週四(23日)北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

另外，「雷伊」外圍環流下週一(20日)之後，帶來大範圍的明顯降雨，對於已進入旱季的中南部是少見的，對中南部水資源的貢獻，更是「可遇不可求」的。