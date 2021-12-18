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捷克新政府上任　總理強調「與台灣等民主政府」合作

▲▼捷克總理費亞拉（Petr Fiala）正式上任。（圖／路透）

▲捷克總理費亞拉（Petr Fiala）正式上任。（圖／路透）

中央社布拉格17日綜合外電報導

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中間偏右新政府17日上任，他的執政聯盟強調與台灣、日本等民主政府合作，並有意改變總統齊曼過去尋求與中俄深化關係的局面。

捷克10月9日舉行眾議院大選，齊曼（Miloš Zeman）任命勝選的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉出任新總理。

齊曼的幕僚長米納爾（Vratislav Mynar）在典禮中說：「依據憲法…總統今天任命新政府成員。」

57歲前大學教授費亞拉領導的5黨聯盟政府上任，面臨創紀錄預算赤字、能源價格和通膨飆漲，以及COVID-19疫情。

新政府由5個政黨組成，包含費亞拉隸屬的財政保守人民民主黨（Civic Democratic Party）和首度入主政府的中間派海盜黨（Pirate party），這5黨在總席次200席的國會中取得些微過半的108席。

費亞拉政府上台的第一個重大考驗，就是將2022年預算支出削減800億捷克克朗，各方須就撙節措施達成共識，並確定預算編列方向。

近年來，因退休金和公部門薪資快速上漲，捷克預算的強制性支出項目有所增加。

捷克新政府表示，會與以色列持續發展戰略夥伴關係，中歐四國「維西格勒集團」（Visegrad Group, V4）的合作也將是重點。維西格勒集團由捷克、匈牙利、波蘭與斯洛伐克組成。

此外，77歲的左翼總統齊曼過去尋求與北京、莫斯科深化關係，5黨聯盟有意改變這一局面，並強調與台灣或日本等民主政府合作。

在費亞拉內閣出任外交部長的利帕夫斯基（Jan Lipavsky）對中俄立場強硬，齊曼原本對任命這位36歲海盜黨人持保留態度，但最終仍決定讓他入閣。

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